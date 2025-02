App Store : Apple ajuste ses tarifs et taxes dans plusieurs pays

Apple a récemment annoncé des mises à jour importantes concernant les tarifs et les taxes sur l’App Store dans plusieurs régions. Ces ajustements sont déjà effectifs depuis le 6 février 2025 pour certains marchés. Ils sont majoritairement liés à des changements dans les régulations fiscales et aux fluctuations des taux de change. Voici ce qu’il faut savoir.

Mise à jour des taxes et tarifs en février 2025 sur l’App Store

Depuis le 6 février, les développeurs voient leurs revenus modifiés dans plusieurs pays européens et sud-américains. Apple a introduit ou ajusté la TVA dans les marchés suivants :

Azerbaïdjan : introduction d’une TVA de 18 %

: introduction d’une TVA de 18 % Pérou : introduction d’une TVA de 18 %

: introduction d’une TVA de 18 % Slovaquie : augmentation du taux de TVA standard de 20 % à 23 % et taux réduit de 5 % pour les ebooks

: augmentation du taux de TVA standard de 20 % à 23 % et taux réduit de 5 % pour les ebooks Estonie : augmentation du taux réduit de TVA de 5 % à 9 % pour les publications d’actualités et les périodiques

: augmentation du taux réduit de TVA de 5 % à 9 % pour les publications d’actualités et les périodiques Finlande : hausse du taux réduit de 10 % à 14 % pour les livres numériques

Les prix des applications et des achats intégrés seront ajustés automatiquement pour les boutiques d’Azerbaïdjan et du Pérou, sauf si les développeurs ont déjà choisi l’un de ces pays comme base tarifaire.

Modifications fiscales à venir au Japon

À partir du 1er avril 2025, de nouvelles règles fiscales entreront en vigueur au Japon. Il est à savoir qu’Apple est désormais considéré comme Specified Platform Operator par les autorités fiscales japonaises. Il devra ainsi collecter et reverser une taxe de consommation japonaise (JCT) de 10 %. Et cela, sur les applications payantes et les achats intégrés vendus par des développeurs étrangers. Les revenus des développeurs seront ajustés en conséquence. Cependant, les produits prépayés (comme les monnaies virtuelles) achetés avant cette date ne seront pas soumis à cette nouvelle taxe.

Alors, pourquoi ces changements ? Gérer une boutique numérique sur 175 marchés et dans 44 devises nécessite une adaptation constante aux régulations locales. Selon Apple, ces ajustements sont indispensables pour se conformer aux lois fiscales en constante évolution. Les développeurs peuvent consulter l’onglet Pricing and Availability sur App Store Connect. Si vous en faites partie, vous pourrez connaître les détails spécifiques et ajuster votre stratégie.

Ces mises à jour rappellent aux développeurs l’importance de surveiller l’évolution des taxes locales et de s’adapter rapidement. Si les utilisateurs peuvent s’attendre à des variations de prix, les développeurs doivent surtout anticiper l’impact sur leurs revenus. Restez attentifs aux prochaines annonces pour éviter les mauvaises surprises !