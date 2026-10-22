ChatGPT lance les conversations verrouillées : comment protéger vos discussions sensibles

On confie beaucoup de choses à ChatGPT, des questions de travail aux soucis personnels, parfois des informations confidentielles. Lorsqu’on partage son ordinateur ou qu’on prête son téléphone, laisser traîner cet historique peut tomber dans de mauvaises mains. OpenAI répond à cette inquiétude avec les conversations verrouillées, une fonction repérée dans le code de l’application Android cet été et désormais officiellement déployée. En quoi est-ce utile ou dangereux ?

Un code PIN ou la biométrie pour mettre vos échanges sous clé

Dans ses notes de mise à jour du 20 octobre 2026, OpenAI confirme le déploiement de la fonction. Pour protéger une discussion, il suffit d’ouvrir son menu à trois points et de choisir Verrouiller la conversation. Vous n’aurez qu’à créer un code PIN à quatre chiffres qui servira à retrouver vos échanges depuis la rubrique Conversations verrouillées des Projets.

Une fois verrouillées, ces discussions disparaissent de l’historique classique, des conversations épinglées et des résultats de recherche. Elles restent néanmoins enregistrées sur le compte et ne sont pas supprimées.

Sur iPhone, Face ID ou Touch ID peuvent remplacer le code, tandis que les appareils Android s’appuient sur leur propre système de déverrouillage. La fonction concerne tous les abonnements, gratuits comme payants, sur le Web, iOS, Android et les applications macOS et Windows. Le déploiement étant progressif et sans restriction géographique annoncée, sa présence immédiate sur l’ensemble des comptes n’est pas garantie.

En outre, d’après la documentation d’OpenAI, une conversation verrouillée peut toujours s’appuyer sur ce que ChatGPT a mémorisé. En revanche, après les verrouillages, les nouveaux messages n’alimentent que les autres conversations protégées, et non l’historique ordinaire.

Un oubli de code qui peut tout effacer

Attention, le verrouillage ne repose pas sur un chiffrement de bout en bout. Il ne modifie ni la durée de conservation des données, ni les paramètres autorisant leur utilisation pour entraîner les modèles d’OpenAI. Autrement dit, la fonctionnalité éloigne des regards indiscrets, mais elle ne transforme pas vos échanges en coffre-fort inviolable.

De plus, il existe deux restrictions qui s’ajoutent à cela. Les informations déjà mémorisées par ChatGPT avant le verrouillage ne sont pas effacées automatiquement. Et les liens de partage créés précédemment restent accessibles tant qu’ils ne sont pas supprimés à la main.

Par ailleurs, selon OpenAI, la réinitialisation du code PIN entraîne la suppression définitive de toutes les conversations verrouillées, ainsi que des fichiers et informations protégés par ce seul code. Même le support de l’entreprise ne pourra rien récupérer.

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