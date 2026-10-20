Préparer un diaporama demande souvent de trier des informations, de rédiger des diapositives et de reprendre leur mise en page. Avec ChatGPT Slides, OpenAI veut réduire ce travail en transformant directement une conversation, un fichier ou un simple plan en présentation. L’outil permet aussi de travailler à plusieurs et d’exporter le résultat vers d’autres logiciels. Zoom sur cette nouveauté qui pourrait séduire plus d’un.

Un rapport de plusieurs pages peut devenir une présentation en quelques instructions

Un rapport à présenter en réunion, un dossier à résumer devant votre équipe ou un plan de projet à exposer à un client. ChatGPT Slides peut servir de point de départ. Il suffit de demander à l’assistant de créer une présentation à partir d’une conversation, d’un fichier importé ou d’un plan. Des modèles intégrés permettent également de commencer plus rapidement.

L’intérêt est de réutiliser des informations déjà disponibles plutôt que de recopier chaque élément dans un logiciel de présentation. L’utilisateur peut ensuite demander des modifications pour adapter le contenu à son public ou à ses objectifs.

ChatGPT Slides has new ways to get your deck ready—and get everyone on the same page.



• Work together in real time in ChatGPT: Share decks, edit together, and leave comments. Ask ChatGPT or your dot to turn feedback into updates.



• Edit right on the slide: Click to change… pic.twitter.com/tTxwf6cZdA — ChatGPT (@ChatGPT) October 19, 2026

Cette automatisation ne signifie cependant pas que le diaporama est immédiatement prêt à être présenté. Une information mal interprétée, un chiffre erroné ou une diapositive trop chargée peuvent nuire au résultat. Une relecture reste donc nécessaire, particulièrement pour les présentations professionnelles ou techniques.

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ChatGPT Slides permet aussi de retravailler un diaporama à plusieurs

La création n’est qu’une partie de la nouveauté. ChatGPT Slides permet de partager une présentation avec des collaborateurs, qui peuvent la modifier en temps réel et laisser des commentaires. L’intelligence artificielle peut ensuite effectuer des ajustements à partir de leurs retours.

Concrètement, une équipe peut préparer un support et recueillir les remarques de ses membres. Ensuite, vous pourrez demander à ChatGPT de retravailler certaines diapositives sans multiplier les échanges de fichiers. La présentation peut ensuite être ouverte dans Microsoft PowerPoint ou Google Slides. L’exportation au format PowerPoint ou PDF est également disponible.

L’accès constitue toutefois une limite importante. Au lancement, ChatGPT Slides est réservé aux abonnements Pro, Business et Enterprise. Les utilisateurs de ChatGPT Plus ne peuvent donc pas encore utiliser cette fonctionnalité.

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