Google ne cesse de rendre son assistant IA, Gemini, encore plus accessible à ses utilisateurs. D’habitude, on utilise Gemini via des commandes vocales ou des raccourcis, voilà que la firme de Mountain View nous prépare une nouvelle option. En effet, une récente découverte dans la version bêta d’Android 15 annoncerait l’arrivée d’un bouton Gemini. Celui-ci se situerait directement sur l’écran de verrouillage des téléphones Android.

Un bouton dédié sur l’écran de verrouillage pour Gemini

Actuellement, les utilisateurs accèdent à Gemini de plusieurs façons sur leurs smartphones Android. Commandes vocales via « Hey Google », gestes tactiles ou ouverture d’applications dédiées, les options ne manquent pas. N’empêche, Google veut encore aller plus loin. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes dévoilées dans la version Android 15 QPR1 Beta 2 est l’apparition d’un bouton spécifique pour l’IA.

Ce bouton s’installerait juste en dessous du capteur d’empreintes digitales sur les téléphones Pixel. Il offrirait un accès instantané à l’assistant IA sans avoir besoin de déverrouiller votre téléphone. Pour l’instant, il reste inactif dans la version bêta. Toutefois, sa simple présence laisse présager son activation prochaine, la firme de Mountain View cherchant toujours à améliorer l’expérience utilisateur. Elle veut surtout proposer des solutions d’intelligence artificielle de manière fluide dans son écosystème.

Ce nouveau bouton Gemini permettrait aux utilisateurs de solliciter le chatbot rapidement, sans passer par les étapes habituelles. Par cette dernière, on fait référence à la commande vocale ou l’appui long sur le bouton d’alimentation. Une telle fonctionnalité pourrait apparaître dès les prochaines mises à jour d’Android 15, ou être finalisée pour Android 16, prévue pour l’année prochaine.

Une accessibilité IA simplifiée et universelle

L’ajout de ce bouton sur l’écran de verrouillage n’est pas un coup d’essai. Il s’inscrit dans la stratégie globale du géant des moteurs de recherches pour rendre Gemini omniprésents. Vous avez sûrement remarqué son intégration récente dans Gmail, Google Messages et d’autres apps Google ? C’est exactement le même objectif : mettre l’IA à portée de main, où que vous soyez dans votre smartphone.

Cependant, cette nouveauté pourrait aussi soulever certaines questions. Il est, certes, indéniable qu’un accès plus rapide à Gemini est pratique. Néanmoins, il pourrait également y avoir des préoccupations quant à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs. Il serait intéressant de voir si Google ajoutera une option pour désactiver ce bouton ou le configurer, selon les préférences de chacun.

Par ailleurs, cette initiative pourrait ouvrir la voie à d’autres façons d’utiliser l’IA depuis l’écran de verrouillage. On aurait ainsi un accès plus simple et rapide à ces outils, tout en gardant nos données en sécurité.