GTA 6 : pourquoi les 200 Go annoncés ne veulent pas dire grand-chose

À un peu plus de cinq semaines de la sortie, prévue le 19 novembre, un chiffre fait frémir les possesseurs de PS5 et de Xbox. Le leaker anonyme Cyberleek, qui diffuse des vidéos volées de GTA 6 depuis la mi-août, a affirmé le 12 octobre que la version du jeu qu’il utilise pèse plus de 200 Go. De quoi nourrir l’angoisse du disque dur plein. Mais avant de faire le ménage dans votre mémoire de stockage, vous devez distinguer la version de développement de la version finale.

D’où sort ce chiffre de 200 Go

Cyberleek ne communique pas ce chiffre par souci d’information, mais dans le cadre d’une opération commerciale. Il a menacé de diffuser une version complète et jouable du jeu si son memecoin, une cryptomonnaie sans aucun produit derrière, dont le cours ne dépend que du buzz. Il a d’ailleurs atteint 30 millions de dollars de capitalisation. Chaque annonce fracassante fait grimper le jeton, ce qui donne au leaker un intérêt direct à frapper fort.

Surtout, il ne précise pas ce qu’il mesure. Les 200 Go annoncés peuvent correspondre aux fichiers qu’il compte partager, comme à la place occupée sur son propre stockage. Aucun élément public ne permet de vérifier l’affirmation. De même, Rockstar n’a rien communiqué sur la taille officielle du jeu. On part donc d’une source intéressée et d’une donnée invérifiable.

Une version de développement pèse plus lourd que le jeu final

Une version de développement n’a rien à voir avec le jeu vendu au public. Elle embarque des outils de débogage, des fichiers de test jamais utilisés, et surtout des textures qui ne sont pas encore optimisées. Avant la sortie, les studios compressent toutes ces textures pour réduire drastiquement la place occupée. Le gonflement d’une version interne est donc normal et il ne préjuge en rien du poids final.

Pour prendre exemple précédent, en septembre, une archive de 192 Go tirée d’une ancienne version de développement de GTA 5 a fuité, bourrée d’éléments inutiles au joueur. Or le jeu remasterisé occupe environ 95 Go sur PS5, soit à peu près la moitié de cette archive. Autrement dit, même si les 200 Go de Cyberleek étaient exacts, le téléchargement commercial pourrait être nettement plus léger.

VOIR AUSSI : Jeux vidéos : voici 5 raisons pour lesquels ils pèsent désormais plus de 100Go

Faut-il quand même s’inquiéter pour son stockage ?

On peut bien s’inquiéter, mais pas en raison des 200 Go. En août, le codirecteur de Rockstar North, Rob Nelson, a confirmé que la carte de GTA 6 fait environ le double de celle de GTA 5, et certains épisodes récents de Call of Duty dépassent déjà les 200 Go une fois installés.

Un jeu volumineux est donc possible, sans atteindre pour autant le chiffre brandi par le leaker.

La bonne nouvelle, c’est que vous saurez vite à quoi vous en tenir. Rockstar autorise les joueurs ayant précommandé à lancer le téléchargement dès le 12 novembre, une semaine avant la sortie. La taille officielle sera alors connue. En attendant, mieux vaut libérer un peu d’espace par précaution, sans se fier au nombre avancé aujourd’hui.

Noter cet article