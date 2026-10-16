HP fait évoluer son concept de PC intégré dans un clavier avec l’EliteBoard G2a, équipé des processeurs AMD Ryzen AI Pro 400. Ce format compact vise les entreprises souhaitant réduire l’encombrement des postes de travail. Cependant, avec un prix de départ annoncé à 3 053 dollars, cette machine soulève une question : son intégration justifie-t-elle réellement son tarif ?

Un PC professionnel complet avec 64 Go de RAM et des fonctions d’IA locale

L’EliteBoard G2a embarque deux processeurs au choix :

Le Ryzen AI 5 Pro 435, doté de 6 cœurs et 12 threads ;

Le Ryzen AI 7 Pro 450, montant à 8 cœurs et 16 threads.

Les deux proposent une unité de traitement neuronal (NPU) atteignant 50 TOPS pour les tâches d’intelligence artificielle locales.

La partie graphique repose sur les Radeon 840M ou 860M intégrées. Elles conviennent à la bureautique, aux applications professionnelles et à certains traitements graphiques légers. Toutefois, elles ne remplacent pas une carte graphique dédiée pour les jeux récents ou les calculs 3D intensifs.

La configuration de base comprend 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go. Deux emplacements SO-DIMM permettent toutefois d’atteindre 64 Go de RAM, tandis que le stockage peut être porté à 2 To. Cette évolutivité constitue un avantage pour les entreprises souhaitant conserver leur matériel plusieurs années.

En outre, le clavier intègre des haut-parleurs stéréo et des microphones. Ses deux ports USB-C prennent en charge la sortie vidéo et l’alimentation, avec des débits respectifs de 40 et 10 Gbit/s. L’ensemble pèse environ 670 grammes, hors adaptateur secteur.

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Un prix élevé qui limite son intérêt face aux mini-PC

Le principal obstacle reste financier. Le tarif annoncé place l’EliteBoard G2a dans une catégorie où les mini-PC professionnels et les ordinateurs portables deviennent des concurrents sérieux. À titre de comparaison, la génération EliteBoard G1a démarrait à 899 dollars selon les informations communiquées, soit un écart considérable.

L’intérêt du G2a dépend donc davantage de l’organisation des espaces de travail que de sa puissance brute. Dans les bureaux partagés ou les postes d’accueil, réunir ordinateur et clavier simplifie l’installation et facilite le déplacement du matériel. En revanche, il faut toujours disposer d’un écran externe compatible.

Bref, ce HP EliteBoard G2a propose une conception originale, des composants évolutifs et des capacités d’IA locale adaptées aux usages professionnels. Son prix élevé réduit toutefois son attrait pour les particuliers. Il s’adresse surtout aux entreprises privilégiant la compacité, la standardisation et la gestion centralisée de leurs équipements.

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