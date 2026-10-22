Le Huawei Mate X8 pourrait arriver en novembre 2026 avec plusieurs améliorations techniques. Selon une fuite provenant de Chine, ce smartphone pliable miserait sur deux écrans plus grands, de nouveaux processeurs Kirin et une batterie d’au moins 6 000 mAh. Une fonction de confidentialité de l’affichage pourrait également distinguer certaines versions. Tous les leaks ici.

Des écrans plus grands et une technologie pensée pour la confidentialité

Le Huawei Mate X8 disposerait d’un écran externe de 6,5 pouces et d’une dalle pliable interne de 8,15 pouces. Ces dimensions dépasseraient légèrement celles du Mate X7, commercialisé en novembre 2025. Le constructeur chercherait donc à améliorer le confort d’utilisation, aussi bien lorsque le téléphone est fermé que lorsqu’il est déplié. Ce grand changement soulève néanmoins une question pratique. Un écran intérieur plus grand améliore-t-il réellement l’expérience sans augmenter l’encombrement ?

Les dimensions du châssis, le poids et l’épaisseur du Mate X8 restent inconnus. Ces données permettront de déterminer si Huawei parvient à préserver la portabilité de son appareil.

Autre nouveauté potentielle : certaines versions intégreraient une fonction Privacy Display, comparable à celle du Samsung Galaxy S26 Ultra. Cette technologie limite la visibilité latérale de l’écran pour réduire les regards indiscrets dans les transports ou les lieux publics. La fuite ne précise toutefois pas si les deux dalles bénéficieront de cette protection.

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Kirin 9050, photographie et batterie : les autres specs attendus

Le Huawei Mate X8 utiliserait un Kirin 9050 ou un Kirin 9050 Pro, selon la version. Les performances respectives de ces puces restent à confirmer. Sans informations sur la mémoire vive, le stockage et les capacités de traitement graphique, il est encore difficile d’évaluer les gains face au Mate X7.

La photographie profiterait d’un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, associé à une ouverture variable. Ce mécanisme permet d’adapter l’ouverture optique aux conditions de prise de vue. Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels compléterait cet équipement, mais les détails concernant les autres capteurs manquent encore.

La batterie atteindrait au moins 6 000 mAh. Cette capacité pourrait favoriser l’autonomie, notamment avec un écran interne de grande taille. Toutefois, la consommation des processeurs, l’optimisation logicielle et la vitesse de recharge restent inconnues.

Huawei n’a confirmé ni le calendrier, ni le prix, ni la disponibilité internationale.

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