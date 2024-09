Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone 16, le 9 septembre 2024. Cette nouvelle génération se compose de quatre modèles, dont l’iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Chaque déclinaison offre des caractéristiques uniques pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Design revisité accompagné de nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus restent fidèles aux tailles d’écran classiques de 6,1 et 6,7 pouces. Néanmoins, ils apportent quelques nouveautés intéressantes. L’une d’elles concerne le retour à une disposition verticale des caméras, rappelant le module de l’iPhone X. Cette évolution s’accompagne de l’introduction d’un nouveau bouton d’action personnalisable qui vient remplacer l’emblématique interrupteur silencieux.

Le bouton « Camera Control » fait également son apparition, permettant un contrôle intuitif de l’appareil photo. Il sert surtout à ajuster le zoom ou à interpréter rapidement une photo avec Apple Intelligence. Côté photo, l’iPhone 16 intègre désormais un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un téléobjectif 2X. De quoi améliorer significativement la qualité des clichés. La disposition du module photo a été optimisée pour faciliter la création de contenus 3D compatibles avec l’Apple Vision Pro.

Du côté des performances, ces modèles sont équipés de la puce A18 qui propulse ces appareils vers de nouveaux sommets. Cette puce promet des gains impressionnants de 40 % pour le GPU et 30 % pour le CPU par rapport à la génération précédente. L’autonomie, préoccupation majeure des utilisateurs, bénéficie également d’une amélioration notable grâce à l’optimisation énergétique de la puce A18.

Ces modèles d’entrée de gamme offrent une expérience utilisateur enrichie. Et ce, à un prix de départ maintenu à 969 euros pour l’iPhone 16 et 1 119 euros pour l’iPhone 16 Plus.

VOIR AUSSI : L’appareil photo du Samsung Galaxy S25 Ultra : l’Ultra Grand-Angle enfin amélioré ?

Des performances de pointe pour les variantes iPhone 16 Pro et Pro Max

Les modèles Pro poussent encore plus loin les limites de l’innovation. Leurs écrans s’agrandissent pour atteindre 6,3 pouces sur le Pro et une diagonale de 6,9 pouces sur le Pro Max. Le design en titane de grade 5, introduit l’année dernière, est affiné et complété par un nouveau coloris « Desert Titanium ». Le bouton Camera Control prend tout son sens sur ces déclinaisons haut de gamme. Il offre des fonctionnalités avancées pour les passionnés de photographie mobile.

Sous le capot, ces appareils utilisent la puce A18 Pro qui démontre bien la maîtrise d’Apple en matière de silicium. Avec des performances 15 % supérieures et une efficacité énergétique améliorée de 20 %, celle-ci établit de nouveaux standards dans l’industrie. Le GPU à 6 cœurs, doté d’un ray tracing matériel qui est deux fois plus rapide, promet des capacités graphiques dignes des consoles de jeu.

La photographie atteint de nouveaux sommets avec le système Fusion Camera. Le capteur principal et l’ultra grand-angle sont tous deux de 48 MP. Ilsoffrent une polyvalence et une qualité d’image exceptionnelles. Le zoom optique 5x devient désormais disponible sur tous les modèles Pro. Les capacités vidéo font un bond en avant avec la possibilité de filmer en 4K à 120 fps en HDR. L’audio n’est pas en reste, avec 4 microphones studio promettant une capture sonore d’une clarté cristalline.

Ces merveilles technologiques sont proposées à partir de 1 229 euros pour l’iPhone 16 Pro et 1 479 euros pour le Pro Max. Certes, cet investissement semble conséquent, mais il est justifié par l’étendue des innovations proposées.

VOIR AUSSI : Samsung Galaxy S24 FE : les détails du smartphone se précisent !

Apple Intelligence : l’intelligence artificielle au service de l’utilisateur

La grande nouveauté de cette génération, c’est l’intégration de l’Apple Intelligence. Il s’agit d’une IA qui promet de révolutionner l’utilisation quotidienne de l’iPhone, présentée lors de la WWDC 2024. Cette intelligence artificielle est désormais pleinement compatible avec la gamme iPhone 16 grâce à la puce A18 et A18 Pro. Ses fonctionnalités incluent un Siri repensé, capable de comprendre le contexte des interactions pour offrir des réponses plus précises et personnalisées.

Parmi ses autres fonctionnalités, on retrouve des outils d’écriture automatisée, la génération d’images via Siri. L’IA permet aussi la création d’émojis personnalisés en fonction des préférences de l’utilisateur. De plus, l’Apple Intelligence est capable de résumer vos emails ou notifications en un instant, permettant de gérer plus efficacement votre flux d’informations quotidien. Il fera ses débuts aux États-Unis en octobre 2024, avant un déploiement mondial prévu pour 2025.

Concernant les nouveaux produits et logiciel d’Apple :

Les iPhone 16 seront disponibles en précommande dès le 13 septembre 2024.

Leur sortie officielle en magasin est programmée pour le 20 septembre 2024.

Le système d’exploitation iOS 18 sera déployé peu après, en octobre 2024.