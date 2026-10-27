Le Nothing Ear (3) Pro pourrait bientôt enrichir le catalogue audio de Nothing. Un mystérieux teaser publié sur le forum officiel de la marque britannique alimente les spéculations autour de nouveaux écouteurs sans fil. Un indice supplémentaire renforce cette hypothèse : une page d’assistance mentionnant ce produit aurait brièvement été accessible avant son retrait.

Nothing Ear (3) Pro: un nom révélé par une fuite plutôt que par le teaser

Nothing entretient régulièrement le mystère autour de ses lancements avec des références à Pokémon. Sa dernière publication met en scène Kingdra, une créature de type Eau et Dragon, accompagnée d’un message évoquant son réveil au fond de l’océan. Le texte mentionne également une arrivée prochaine, sans préciser le produit concerné.

Cependant, les types de Pokémon ne correspondent pas directement aux catégories d’appareils. Nous avions eu les noms de code précédents, comme Aipom pour les Ear (1) et Feraligatr pour les Ear (3). Toutefois, ils n’ont pas permis d’identifier le futur produit à eux seuls.

L’indice le plus concret provient d’une page d’assistance attribuée à Nothing. Repérée par un utilisateur de Reddit, elle faisait référence aux Nothing Ear (3) Pro et associait ces écouteurs au nom de code Kingdra. La page aurait ensuite été retirée. Cette découverte renforce la piste d’un nouveau modèle, sans constituer une confirmation officielle de ses caractéristiques ou de sa date de lancement.

Si cette hypothèse se vérifie, les Nothing Ear (3) Pro inaugureraient une gamme d’écouteurs Pro chez le fabricant. Ils prolongeraient ainsi la stratégie premium déjà illustrée par le Headphone 1.

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Quelles améliorations attendre face aux Nothing Ear (3) ?

Les Nothing Ear (3) disposent de transducteurs dynamiques de 12 mm et d’une réduction de bruit active annoncée à 45 Db. Ils prennent également en charge le codec LDAC. Leur autonomie atteint jusqu’à 10 heures sans réduction de bruit, selon les conditions d’utilisation. En outre, le boîtier prend en charge la recharge sans fil, tandis que les écouteurs bénéficient d’une certification IP54.

Les Nothing Ear (3) Pro pourraient progresser sur deux points : l’efficacité de la réduction de bruit et l’autonomie. Une meilleure gestion des fréquences sonores ou une adaptation plus précise aux environnements bruyants seraient également pertinentes sur un modèle haut de gamme. Toutefois, aucune de ces améliorations n’est confirmée à ce stade.

Les Nothing Ear (3) Pro pourraient permettre à Nothing de concurrencer plus directement les AirPods Pro et les Galaxy Buds Pro. Mais le teaser de Kingdra et la page d’assistance retirée ne révèlent ni les caractéristiques finales, ni le prix, ni la disponibilité. Il faudra attendre une annonce officielle pour évaluer leur positionnement réel.

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