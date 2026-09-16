Le OPPO Find X10 Pro Max pourrait devenir le premier smartphone équipé de trois capteurs photo de 200 MP. OPPO vient de confirmer son lancement en Chine le 22 septembre, aux côtés des Find X10 et X10 E. Le constructeur prépare donc une offensive haut de gamme où la photographie, l’intelligence artificielle et la puissance de calcul occupent une place centrale.

Trois capteurs de 200 MP pour changer la photographie mobile

Le Find X10 Pro Max sera évidemment le modèle le plus ambitieux de cette nouvelle génération. Sa principale particularité réside dans son bloc photo arrière, qui devrait réunir trois capteurs de 200 MP. Une configuration encore inhabituelle dans l’industrie mobile.

Le nombre de mégapixels ne garantit toutefois pas, à lui seul, de meilleures photos. La qualité finale dépend aussi de la taille des capteurs, de l’optique, du traitement logiciel et de la gestion de la lumière. OPPO semble justement vouloir compenser cette limite avec une puissance de calcul importante.

Le design évolue également par rapport au Find X9. Le constructeur revient à un imposant plateau photo, avec un flash séparé des trois capteurs principaux. Le Find X10 classique adopte lui aussi cette approche, tandis que le X10 E conserve une organisation plus compacte.

En Chine, les précommandes sont déjà ouvertes. Les Find X10 et X10 Pro Max proposeront 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, ainsi que 16 Go de RAM avec 512 Go ou 1 To. Le X10 E se limitera à 12/256 Go et 16/512 Go. Les prix chinois restent encore inconnus.

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Un Dimensity 9600 Pro pour exploiter cette débauche de puissance

Le Find X10 Pro Max devrait également inaugurer le Dimensity 9600 Pro de MediaTek. Cette puce serait gravée en 2 nm et mise sur une meilleure efficacité énergétique pour maintenir des performances élevées.

OPPO annonce notamment une progression de 17 % des performances CPU et jusqu’à 27 % pour le GPU dans certaines charges prolongées. Le SoC disposerait aussi d’une architecture à double NPU, destinée notamment aux traitements d’intelligence artificielle exécutés localement.

Cette puissance pourrait avoir un intérêt concret pour la photographie computationnelle. Les algorithmes peuvent traiter davantage d’informations directement sur le smartphone, sans dépendre systématiquement du cloud.

Le Find X10 Pro Max sera officiellement présenté le 22 septembre en Chine, avec les Find X10 et X10 E. En parallèle, OPPO lancera sa Watch S2 et les écouteurs Enco X4. Une commercialisation internationale est envisagée, notamment en France, mais les détails restent à confirmer.

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