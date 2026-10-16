Les Ray-Ban Meta Audio arrivent en France à 349 euros avec une promesse simple. Celle de conserver les fonctions audio et l’intelligence artificielle des lunettes connectées, sans appareil photo. Lancées le 13 octobre 2026, elles ciblent les utilisateurs qui privilégient les appels, la musique et la discrétion. Leur intérêt dépasse toutefois la confidentialité, avec une conception plus légère et une autonomie annoncée de douze heures.

Une monture plus confortable et endurante avec les Ray-Ban Meta Audio

Disponibles en versions Clubmaster et Burbank, les Ray-Ban Meta Audio proposent 23 combinaisons de montures et de verres. Leur poids de 43 grammes et leurs branches affinées améliorent l’équilibre sur le nez. Les plaquettes réglables et les branches ajustables chez un opticien facilitent également l’adaptation à différentes morphologies.

L’absence de caméra permet surtout à Meta de revoir l’intégration des composants. Les six microphones et les haut-parleurs ouverts restent présents, avec deux microphones à l’avant et quatre dans les branches. La qualité des appels s’est révélée convaincante lors des premiers essais, tandis que la musique et les podcasts conservent un rendu comparable aux modèles précédents. Les basses restent néanmoins limitées face à de véritables écouteurs.

Your favorite Ray-Ban styles now have a soundtrack.

Introducing Ray-Ban Meta Audio Clubmaster and Burbank – our first audio-only AI glasses. pic.twitter.com/fegmSxHGCo — Ray-Ban (@ray_ban) October 13, 2026

Par ailleurs, Meta annonce douze heures d’autonomie en usage mixte, ou six heures de lecture audio continue. Un test pratique a relevé près de 50 % de batterie restante après cinq heures de streaming et une heure d’appel. L’étui ajoute jusqu’à 48 heures d’autonomie selon le fabricant.

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Une intelligence artificielle toujours présente, mais une confidentialité incomplète

Les Ray-Ban Meta Audio conservent Meta AI, la traduction en direct et la navigation à pied. L’agent personnel Muse doit également arriver ultérieurement. En revanche, le bouton d’action reste limité à deux raccourcis :

Lancer des recommandations musicales ;

Activer l’assistant vocal.

Impossible, pour l’instant, de personnaliser davantage les commandes.

L’absence de caméra réduit les risques d’enregistrement vidéo discret, mais ne supprime pas les questions liées aux données. Meta peut toujours conserver des extraits audio, susceptibles d’être examinés par des personnes habilitées. Aux États-Unis, les utilisateurs ne peuvent plus refuser ce stockage.

À 349 euros, les Ray-Ban Meta Audio constituent une alternative intéressante pour profiter d’un assistant vocal sans caméra intégrée. Leur confort et leur autonomie représentent de véritables améliorations. Toutefois, leur prix reste élevé face aux écouteurs classiques, et les limites sonores ainsi que la gestion des données vocales méritent réflexion avant l’achat.

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