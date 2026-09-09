Le RugOne XSnap 7 Pro se démarque à l’IFA 2026 avec une approche inhabituelle. Son module photo arrière peut être détaché pour devenir une caméra d’action autonome. Entre châssis renforcé, grosse batterie et configuration technique solide, zoom sur ce smartphone atypique.

La caméra d’action détachable : la vraie star du RugOne XSnap 7 Pro

La principale particularité du RugOne XSnap 7 Pro c’est indubitablement son module caméra magnétique de 39 grammes. Une fois retiré du téléphone, celui-ci fonctionne comme une caméra d’action indépendante. Il propose un champ de vision de 133 degrés et filme jusqu’en 2,7 K à 30 images par seconde. Son format compact peut ainsi servir pour des prises de vue difficiles à réaliser avec un smartphone classique.

La caméra dispose de 64 Go de stockage interne et d’une batterie offrant environ 40 minutes d’enregistrement continu. Lorsqu’elle est replacée sur le téléphone, ce dernier peut la recharger. L’application compagnon permet également de récupérer les séquences sur le stockage du smartphone et de suivre le flux vidéo jusqu’à 50 mètres. La stabilisation logicielle et le verrouillage de l’horizon renforcent encore son intérêt pour les usages sportifs ou en extérieur.

Le concept reste toutefois dépendant de l’écosystème logiciel développé par RugOne. Face à une caméra d’action dédiée, l’autonomie propre du module constitue notamment une limite.

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Et les autres specs de ce Rugged Phone ?

Le RugOne XSnap 7 Pro conserve les caractéristiques attendues d’un smartphone durci. Son châssis de 19,1 mm bénéficie des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Il est conçu pour résister aux chutes jusqu’à 1,5 mètre et aux projections d’eau sous pression. Le module caméra peut, lui, fonctionner jusqu’à 5 mètres sous l’eau sans caisson supplémentaire.

Par ailleurs, la fiche technique comprend un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ à 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass Victus. Le Dimensity 8400 de MediaTek est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Une batterie de 9 300 mAh complète l’ensemble, avec un capteur principal de 50 MP et une caméra infrarouge de vision nocturne de 64 MP.

Le RugOne XSnap 7 Pro sera disponible sur Kickstarter le 7 septembre avant sa commercialisation mondiale en octobre 2026. Son prix public aux Etats-Unis est de 999 dollars, contre 1 099 euros en Europe. Le tarif Kickstarter doit toutefois être plus accessible, avec une précommande annoncée à 799 euros.

Reste à vérifier, après commercialisation, l’autonomie réelle, la qualité vidéo et le suivi logiciel annoncé jusqu’à Android 20.

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