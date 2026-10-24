Face à l’iPhone Duo, Samsung préparerait six smartphones pliables pour 2027, dont un slide à écran coulissant

L’iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple, est disponible depuis ce vendredi 23 octobre 2026. Face à ce nouveau concurrent, Samsung ne compte pas rester immobile. Selon une fuite, le constructeur sud-coréen préparerait une riposte d’ampleur pour 2027. Sa gamme de pliables serait portée à six modèles.

Six pliables attendus en 2027

Aujourd’hui, la gamme de Samsung repose sur trois appareils principaux : le Galaxy Z Fold8, au format allongé proche de l’iPhone Duo, le Galaxy Z Fold8 Ultra, plus classique, et le Galaxy Z Flip8, qui se referme comme un téléphone à clapet.

En 2027, cette offre pourrait doubler. C’est en tout cas ce qu’a révélé le leaker TheGalox, relayé par 9to5Google. Les successeurs directs seraient de la partie, soit les Galaxy Z Fold9, Fold9 Ultra et Flip9. Ils seraient rejoints par trois autres modèles : un Galaxy Z Fold9 Pro, une deuxième version du Galaxy Z TriFold qui se plie en trois, et un appareil inédit baptisé Galaxy Z Slide. La fuite évoque aussi des progrès sur l’autonomie, l’épaisseur et le poids de l’ensemble de la gamme, le TriFold 2 ouvrant le bal.

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Deux nouveautés : le Fold9 Pro et le mystérieux Z Slide

Deux modèles n’ont pas d’équivalent actuel. Le premier est le Galaxy Z Fold9 Pro, qui viendrait se glisser entre le Fold9 standard et le Fold9 Ultra. C’est un peu la même hiérarchie que celle de la gamme Galaxy S27, où une version Pro s’intercalerait également entre le modèle de base et l’Ultra. Pour le moment, l’intérêt pour nous consommateurs reste à prouver, tant la différence entre ces déclinaisons risque d’être subtile.

Le second, le Galaxy Z Slide, intrigue davantage. Contrairement aux autres, il n’utiliserait pas de charnière, mais un écran qui s’étend en coulissant, une technologie dite enroulable. Samsung avait présenté un prototype de ce type lors de salons comme le CES de Los Angeles et le MWC de Barcelone.

Cependant, ces six appareils ne devraient pas sortir en même temps. Samsung espacerait ses présentations sur l’année afin d’assurer une présence quasi continue et d’occuper le terrain médiatique.

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