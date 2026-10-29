En 2026, les jeux vidéo les plus difficiles à terminer ne sont pas forcément ceux qui proposent les combats les plus violents ou les ennemis les plus résistants. Certains exigent des réflexes exceptionnels, d’autres punissent la moindre erreur ou imposent des dizaines d’heures d’apprentissage avant de maîtriser leurs mécaniques.

Pour établir un top 5 des jeux vidéo les plus difficiles à terminer en 2026, il faut distinguer plusieurs formes de difficulté. La précision des commandes, la complexité des combats, la gestion des ressources ou encore la capacité à recommencer après un échec. Certains titres sont également réputés pour leurs boss redoutables ou leurs niveaux conçus pour mettre les joueurs à l’épreuve. Voici alors les cinq jeux vidéo qui vous demanderont bien plus que de bons réflexes pour espérer voir le générique de fin.

Dark Souls III: survivre à des combats sans pitié

Sorti en 2016, Dark Souls III reste une référence pour les amateurs de défis. Développé par FromSoftware, ce jeu de rôle d’action vous plonge dans un univers sombre où chaque rencontre peut devenir mortelle.

Sa difficulté repose notamment sur la gestion de l’endurance. Attaquer, esquiver et bloquer consomment cette ressource : une mauvaise décision peut donc vous laisser sans défense. Les boss, comme le Roi sans nom ou le Pontife Sulyvahn, imposent de mémoriser leurs attaques et de choisir le bon moment pour riposter.

Pourquoi est-il difficile ? Parce qu’il sanctionne les erreurs et laisse peu de place à l’improvisation. Il convient particulièrement aux joueurs prêts à recommencer un combat jusqu’à en maîtriser chaque mécanisme.

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Lies of P: une parade ne pardonnant pas

Avec Lies of P, sorti en 2023, le studio Round8 propose une relecture sombre de Pinocchio. Dans la ville délabrée de Krat, les ennemis mécaniques et les boss redoutables compliquent une quête déjà éprouvante.

Le système de combat exige notamment de réussir des parades au bon moment. Une parade parfaite permet de déséquilibrer l’adversaire et d’ouvrir une fenêtre pour frapper. Le jeu propose également de combiner différentes lames et poignées afin d’adapter les armes à son style.

Pourquoi est-il difficile ? Le timing est exigeant et certains boss demandent de nombreuses tentatives. La personnalisation des armes offre néanmoins des possibilités pour surmonter les obstacles.

Sekiro : Shadows Die Twice: maîtriser aussi l’art de la parade

Sorti en 2019, Sekiro : Shadows Die Twice pousse les réflexes à leurs limites. Contrairement à d’autres jeux de FromSoftware, il repose principalement sur la maîtrise du sabre plutôt que sur l’amélioration constante de l’équipement.

Le joueur doit parer les attaques pour briser la posture adverse et placer un coup fatal. L’esquive systématique fonctionne rarement. Il faut apprendre les enchaînements ennemis, parfois au prix de nombreuses défaites.

Pourquoi est-il difficile ? Son système de combat impose d’adopter une approche précise. Les joueurs privilégiant la patience et l’observation progresseront davantage que ceux qui comptent uniquement sur la force.

Crusader Kings III : gagner une guerre contre sa propre famille

Sorti en 2020, Crusader Kings III propose une difficulté différente. Ce jeu de grande stratégie vous place à la tête d’une dynastie médiévale. Vous aurez des terres à gouverner, des alliances à négocier et des héritiers à préparer.

Une succession mal organisée ou une trahison peut compromettre des décennies de progression. Il faut également gérer les relations entre vassaux, les intrigues politiques et les ambitions des membres de sa famille.

Pourquoi est-il difficile ? Les nombreuses mécaniques rendent les premières heures complexes. Ici, la réussite dépend moins des réflexes que de l’anticipation et de la compréhension des conséquences de chaque décision.

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Hollow Knight: un parcours exigeant jusqu’au bout

Dans Hollow Knight, sorti en 2017, vous explorez Hallownest, un royaume souterrain dessiné à la main. Ce jeu d’action-aventure mêle exploration, plateformes précises et affrontements difficiles.

Les boss possèdent des attaques spécifiques qu’il faut apprendre à anticiper. Certains combats particulièrement exigeants mettent également votre endurance à l’épreuve. Les déplacements et le positionnement comptent autant que les réflexes.

Pourquoi est-il difficile ? Les affrontements demandent une grande précision, tandis que l’exploration peut vous conduire dans des zones redoutables. Le jeu récompense cependant la curiosité et la persévérance.

En définitive, quel est le jeu vidéo le plus difficile à terminer ?

Sekiro : Shadows Die Twice se distingue par ses exigences en matière de parade et de précision. Dark Souls III, quant à lui, mise sur la gestion de l’endurance et la mémorisation des attaques. Lies of P impose également un timing rigoureux. Crusader Kings III, lui, met à l’épreuve votre capacité à anticiper les conséquences de chaque décision. Si vous aimez perfectionner vos réflexes face à des boss redoutables, Sekiro constitue un candidat sérieux. Si vous préférez explorer un monde mystérieux et progresser malgré des combats exigeants, Hollow Knight mérite votre attention.

Le choix dépend donc du défi que vous recherchez.

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