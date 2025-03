Avec VIVERSE Worlds, HTC redéfinit la création et le partage de contenu 3D. Cette plateforme web intuitive permet de concevoir, éditer et explorer des mondes interactifs. Et cela, sans nécessiter de compétences en programmation ni de matériel spécifique. Grâce à WebXR, elle est accessible depuis n’importe quel appareil, rendant la création immersive plus démocratique que jamais. À l’image de YouTube pour la vidéo, VIVERSE Worlds agit comme un hub centralisé du contenu 3D. Partagez vos créations, explorez celles d’autres utilisateurs et intégrez même facilement des modèles interactifs sur des sites web.

Une technologie optimisée pour une immersion fluide

L’un des aspects les plus impressionnants de VIVERSE Worlds réside dans sa gestion intelligente du rendu 3D. Grâce au streaming de polygones, seuls les éléments visibles sont chargés en haute qualité, optimisant ainsi la bande passante et la puissance de traitement. Même avec une connexion limitée, l’expérience reste fluide et immersive.

HTC pousse encore plus loin l’accessibilité en intégrant l’IA générative, capable de transformer des images 2D en objets 3D détaillés. Cette automatisation réduit considérablement la complexité de la création et ouvre la porte à des usages variés. En effet, cela va du divertissement à l’éducation en passant par l’e-commerce. Vous pouvez cliquer vers ce lien VIVERSE pour vous rendre sur le site.

Découvrez en vidéo la vidéo promotionnelle de VIVERSE Worlds :

VOIR AUSSI : Apple spatial persona : un avatar 3D ultraréaliste sur l’’Apple Vision Pro !

Un écosystème riche et interconnecté

VIVERSE Worlds ne se limite pas aux simples avatars ou objets virtuels. La plateforme prend en charge des affichages interactifs, des manuels animés et même des expériences e-commerce immersives. L’intégration avec Sketchfab donne accès à des millions de modèles 3D gratuits. Cette option permet aux créateurs de construire des environnements sans repartir de zéro.

L’écosystème s’étend encore davantage avec VIVERSE Create, une suite d’outils qui facilite la conception de mondes multijoueurs interactifs sans nécessité de programmation. Accessible depuis PC, Mac, mobiles et casques VR, la plateforme offre une expérience homogène et sans friction.

Avec HTC VIVERSE Worlds, la création et le partage de mondes 3D n’ont jamais été aussi simples et accessibles. Grâce à son interface intuitive, son rendu optimisé et son interconnectivité, HTC transforme l’exploration numérique en une expérience fluide et immersive. Que ce soit pour l’apprentissage, le divertissement ou le commerce, cette plateforme ouvre la voie à une nouvelle ère du contenu 3D. Là où chacun peut devenir créateur de son propre univers.