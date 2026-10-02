Le Vivo X Fold6 arrive enfin sur les marchés mondiaux, environ trois mois après son lancement chinois. Cette version internationale conserve l’essentiel de la fiche technique originale. Toutefois, elle apporte surtout une évolution logicielle notable avec OriginOS 7 Fold basé sur Android 17. Vivo mise ainsi davantage sur la productivité que sur le seul format pliable.

Un écran pliable haut de gamme, mais surtout pensé pour le multitâche

Le Vivo X Fold6 embarque une dalle LTPO AMOLED pliable de 8,02 pouces affichant 2 312 x 2 504 pixels. Elle atteint 120 Hz et annonce jusqu’à 5 000 nits de luminosité maximale. L’écran externe mesure 6,51 pouces, avec une définition de 1 120 x 2 528 pixels et également 120 Hz.

La partie matérielle repose sur le Dimensity 9500 Super Edition. Ce dernier se voit associé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Vivo précise avoir travaillé avec MediaTek sur une gestion optimisée de la concurrence, notamment pour les usages multitâches.

Le volet photo est particulièrement ambitieux. Le module principal de 200 MP avec stabilisation optique est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 MP avec OIS et zoom optique 3x. L’ultra grand-angle de 50 MP est également au rendez-vous. Les deux écrans disposent par ailleurs d’un capteur selfie de 20 MP.

Un détail distingue cependant la version mondiale. Sa batterie de 6 900 mAh est légèrement inférieure aux 7 000 mAh de la déclinaison chinoise. Elle conserve la charge filaire 80 W et sans fil 40 W. La certification IP58/IP59 complète l’équipement.

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OriginOS 7 Fold transforme le Vivo X Fold6 en outil de travail

C’est probablement sur le logiciel que le Vivo X Fold6 cherche le plus à se différencier. OriginOS 7 Fold introduit Origin Workbench, avec une fenêtre principale et quatre fenêtres auxiliaires. Le Multi-Split Screen, quant à lui, permet de redimensionner plusieurs applications côte à côte.

Par ailleurs, AI Cross-App Drag facilite le transfert de contenu entre applications. Vivo ajoute un AI Meeting Assistant, un gestionnaire de fichiers intelligent et un mode AI Reader. Celui-ci est capable de restructurer les PDF en présentation proche d’un livre électronique.

Le smartphone intègre aussi Jovi, l’agent d’intelligence artificielle de Vivo. Il peut rechercher des informations, générer du contenu et exécuter certaines tâches bureautiques à partir d’une commande vocale. Avec Vivo Office Kit et Desktop Mode, le X Fold6 peut enfin être utilisé avec un écran externe comme un poste de travail.

Le prix du Vivo X Fold6 varie selon les marchés, avec un tarif international annoncé autour de 2 000 euros pour la version de base.

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