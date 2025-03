Ulefone Armor 28 Ultra : le téléphone blindé ultime dès 750 euros

L’Ulefone Armor 28 Ultra s’impose comme le smartphone de l’extrême le plus puissant du marché. Destiné aux aventuriers et aux professionnels, il est disponible en deux versions : Standard et Thermal. Avec un processeur puissant, une batterie massive et une caméra thermique avancée, ce smartphone vous pousse à l’aventure.

Une solidité à toute épreuve et une autonomie record

L’Armor 28 Ultra n’est pas qu’un smartphone performant, c’est aussi un véritable tank. Il bénéficie des certifications IP68 et IP69K, lui assurant une résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs. Il peut ainsi être immergé dans l’eau sans risque et supporter des environnements extrêmes.

L’écran Dual AMOLED du téléphone offre une lisibilité parfaite avec une luminosité record de 2200 nits. Grâce au mode Always-On Display, les notifications et l’heure restent visibles en permanence.

Son autonomie représente un autre point fort. Avec sa batterie massive de 10 600 mAh, l’Armor 28 Ultra offre plusieurs jours d’utilisation sans recharge. De plus, la charge rapide 120W filaire et 50W sans fil permet de récupérer rapidement une autonomie maximale.

L’Armor 28 Ultra Thermal va encore plus loin avec une caméra thermique. Dotée d’un capteur de 640 × 512 pixels à 25 Hz, elle offre une précision de ±2 %. Inégalée dans le secteur des smartphones. Cette technologie avancée s’adresse aux professionnels des secteurs industriels, de la construction et de la sécurité. Elle facilitera la détection de chaleur et d’anomalies thermiques en temps réel.

En vidéo, le smartphone :

Des performances de pointe pour l’Ulefone Armor 28 Ultra

L’Ulefone Armor 28 Ultra se distingue par sa puissance brute. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI SoC. Vous obtiendrez ainsi une vitesse de calcul ultra-rapide et une efficacité énergétique optimisée. Ce chipset permet d’exécuter sans effort les applications les plus exigeantes, y compris le traitement de vidéos en 8K.

Avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage de 1 To en UFS 4.0, ce téléphone offre une capacité de multitâche… Bien au-delà de ce que nous en avons l’habitude.L’espace est également bien plus que suffisant pour stocker photos, vidéos et fichiers volumineux sans compromis sur la vitesse.

Côté photo, l’Armor 28 Ultra embarque un capteur principal de 50 MP Sony IMX989 d’1 pouce. Il se voit épaulé par plusieurs autres capteurs, ainsi qu’une caméra frontale de 50 MP. Vos selfies seront donc ultra-détaillés. Par ailleurs, son module permet de capturer des images et vidéos d’une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité.

L’Ulefone Armor 28 Ultra est un parfait smartphone blindé. Le trio parfait en est la preuve : robustesse, innovation et performance. Il sera disponible à partir de 750 euros sur AliExpress et Amazon dès le 17 mars 2025. Pour marquer son lancement, Ulefone propose également un grand concours, style giveaway, avec l’Armor 28 Ultra Thermal en grand prix. Une occasion unique d’accéder à cette technologie gratuitement !