Le fameux Snapdragon 8 Elite nous promet-il la fin de l’obsolescence rapide ? Qualcomm ambitionne de repousser les limites de la durée de vie des smartphones Android. Grâce à une collaboration étroite avec Google, la plateforme pourrait garantir jusqu’à huit ans de mises à jour logicielles et de sécurité.

Un bond en avant dans le support logiciel du Snapdragon 8 et 7

Jusqu’à récemment, les smartphones Android se limitaient à trois à cinq ans de mises à jour, laissant Apple largement en tête sur ce point. Grâce aux efforts conjoints de Google, Samsung et Qualcomm, le paysage change. Les modèles haut de gamme promettent désormais jusqu’à sept ans de mises à jour. Avec les prochaines puces Snapdragon 8 et Snapdragon 7, Qualcomm va plus loin en offrant aux fabricants la possibilité d’atteindre huit ans de support logiciel et de correctifs de sécurité. Et cela commence avec le Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm ne se contente pas d’annoncer un support étendu : l’entreprise a travaillé avec Google pour simplifier le processus d’intégration. Grâce à l’Android Common Kernel (ACK), les constructeurs pourront bénéficier de deux mises à niveau majeures du noyau Android sans effort supplémentaire. Cette initiative devrait rendre les mises à jour moins coûteuses et plus faciles à déployer, encourageant les fabricants à suivre cette politique de longévité. Suivront-ils le mouvement ?

En effet, si le Snapdragon 8 Elite permet d’atteindre huit ans de mises à jour, il n’impose rien aux fabricants. Les marques comme Samsung, OnePlus ou Xiaomi devront décider si elles adoptent ce standard sur leurs prochains modèles. De plus, seules les versions livrées avec Android 15 seront éligibles. Par conséquent, cela exclut les anciens smartphones équipés de précédentes plateformes Snapdragon.

Un futur Android plus durable, mais sous conditions

Le Snapdragon 8 Elite et l’engagement de Qualcomm pourraient marquer un tournant dans la longévité des smartphones Android. En réduisant les contraintes techniques et financières des mises à jour, les fabricants n’auront plus d’excuse pour limiter la durée de vie de leurs appareils. Toutefois, sans obligation, l’initiative risque de dépendre des choix commerciaux des constructeurs. Reste à voir qui jouera le jeu.

Les marques offrant la meilleure longévité en ce moment restent Google et Samsung, qui proposent jusqu’à 7 ans de mises à jour. Apple suit avec une moyenne de 6 ans, et Xiaomi 5 ans. Les smartphones gaming comme les ASUS ROG Phone sont les plus concernés. Avec leurs prix élevés, ils n’offrent que 2 ans de mises à jour critiques, ce qui reste leurs plus grands défauts.