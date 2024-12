Le OnePlus 11, fleuron de la marque chinoise, franchit une nouvelle étape. En cause : la mise à jour vers OxygenOS 15, basée sur Android 15. Nous voyons venir alors un tournant dans le cycle logiciel de cet appareil. Nous pouvons dire que ce flagship killer reprend un second souffle pour se mettre à niveau. Découvrez les nouveautés apportées par ces mises à jour et les détails de son déploiement.

OxygenOS 15 sur OnePlus 11 : une mise à jour en accord avec son temps

OnePlus a officiellement lancé le déploiement d’OxygenOS 15 pour le OnePlus 11. Cette surcouche basée sur Android 15 se démarquera par sa modernité. Elle sera totalement en phase avec son époque. En effet, à ce qu’il paraît, les utilisateurs expérimenteront une réactivité accrue et une fluidité optimale. Chaque aspect reflète un souci d’améliorer l’expérience utilisateur. Et cela qu’il s’agisse de performances accélérées ou de fonctionnalités intelligentes soigneusement conçues.

En effet, OxygenOS 15 introduira plusieurs fonctionnalités axées sur l’intelligence artificielle, comme AI Notes et AI Retouch. Ces outils simplifieront les tâches courantes tout en optimisant les retouches automatiques. En outre, des améliorations visuelles notables rendront l’interface utilisateur plus fluide et immersive.

Android 15 et des innovations portées par l’IA

En complément d’OxygenOS 15, Android 15 apporte des fonctionnalités supplémentaires au OnePlus 11. Citons notamment une suite d’écriture assistée par IA et un outil de nettoyage similaire au « Magic Eraser » de Google. L’ajout de Live Photo, permettrait, quant à lui, de capturer des instants animés de 3 secondes. OnePlus démontre une réelle volonté de répondre aux attentes des utilisateurs en intégrant des outils modernes et performants.

Pour ceux qui étaient déjà sur une version bêta d’Android 15, la mise à jour finale est légère. Celle-ci ne pèserait qu’environ 243 Mo. Cependant, pour une installation complète, le fichier atteint 3,55 Go.

Cette mise à jour stable, référencée sous le numéro CPH2447_15.0.0.201 (EX01), est actuellement disponible en Inde. Elle arrivera progressivement sur d’autres marchés. Bien que le OnePlus 11 ait été initialement lancé sous Android 13, cette nouvelle version marque la moitié de son cycle de support. En prime : des garanties de mises à jour jusqu’à Android 17.