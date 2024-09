Que prépare Apple pour ce mois d’octobre ? Si vous êtes un « Apple fans », vous faites sûrement partie de ceux qui attendent impatiemment comment la marque compte impressionner avec ce deuxième Keynote. Effectivement, la firme a prévu un deuxième Keynote après Glowtime, et on pourrait enfin découvrir les futurs MacBook et iPad.

Communiqué officiel d’Apple Intelligence

La sortie de l’iPhone 16 (Keynote Glowtime) continue de faire du bruit grâce à la technologie Apple Intelligence. Malgré cela, les fans ont été en effet déçus par l’absence de la promesse principale : l’IA ! Bien qu’Apple Intelligence soit déjà présent sur l’appareil, il n’est pas complètement intégré dans l’iOS actuel. Cela explique d’ailleurs l’énorme attente autour de l’annonce de l’iOS 18.1 lors du Keynote du mois d’octobre 2024.

La mise à jour iOS 18.1, attendue en octobre, inaugurera ainsi une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Ces fonctionnalités incluent :

Un Siri plus performant ;

plus performant ; Des notifications intelligentes par ordre d’importance ;

La suppression d’objets indésirables sur les photos ;

Les messages prioritaires dans le Mail ;

Un mode de concentration qui réduit les distractions et bien plus encore.

Apple promet aussi de la réécriture, résumé et relecture de texte, mais le Keynote d’octobre nous apprendra un peu plus. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la marque prévoit aussi de déployer de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence avec la mise à jour 18.2, dont Image Playground et Genmoji.

VOIR AUSSI : Android 15 : on connait enfin la date de sortie sur les Google Pixels !

Et le reste du programme ?

Apple prévoit d’organiser un événement spécial en octobre (2024) pour annoncer le lancement de produits majeurs. Il s’agit ni plus ni moins des futurs Mac et iPad. Cet événement sera d’ailleurs le quatrième, organisé par l’entreprise, depuis cinq ans. Voici les nouveautés attendues :

MacBook Pro : les MacBook Pro 14 et 16 pouces recevront la toute dernière mise à jour. Ils seront équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max. Ces puces promettent des performances nettement améliorées.

: les MacBook Pro 14 et 16 pouces recevront la toute dernière mise à jour. Ils seront équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max. Ces puces promettent des performances nettement améliorées. Mac mini : outre son design plus compact, il sera également équipé des puces M4 et M4 Pro. De plus, une version plus puissante avec le M4 Pro pourrait être disponible ultérieurement. Gurman a aussi évoqué une possible refonte de cette gamme.

: outre son design plus compact, il sera également équipé des puces M4 et M4 Pro. De plus, une version plus puissante avec le M4 Pro pourrait être disponible ultérieurement. Gurman a aussi évoqué une possible refonte de cette gamme. iPad mini 7 : la nouvelle tablette d’entrée de gamme sera présentée avec des améliorations internes majeures. Cela concerne notamment un écran mieux optimisé, une puce plus rapide (A15 Bionic) et un support du nouvel Apple Pencil Pro. Parmi les rapports, le problème du « défilement saccadé » en mode portrait serait également corrigé. Le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3 devraient aussi arriver.

: la nouvelle tablette d’entrée de gamme sera présentée avec des améliorations internes majeures. Cela concerne notamment un écran mieux optimisé, une puce plus rapide (A15 Bionic) et un support du nouvel Apple Pencil Pro. Parmi les rapports, le problème du « défilement saccadé » en mode portrait serait également corrigé. Le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3 devraient aussi arriver. iMac M4 : il sera accompagné de sa puce M4 et dispose d’une puissance accrue. Les options de couleurs seront plus variées.

En conclusion, le mois d’octobre sera riche en annonces technologiques pour Apple, avec des produits renouvelés et des performances améliorées. Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie globale d’innovation pour renforcer l’écosystème Apple et préparer le terrain pour les prochaines générations de technologies.