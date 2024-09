Après avoir publié le code source d’Android 15 sur AOSP en septembre, Google a retardé le déploiement de l’OTA pour ses appareils Pixel. Cependant, une fuite récente révèle une date de sortie précise : le 15 octobre. Ce retard, l’un des plus longs de l’histoire d’Android, permettrait à Google de perfectionner la version. Et cela, avant sa sortie officielle pour améliorer l’expérience utilisateur.

Android 15 pour les Google Pixels d’abord

Google a officiellement transféré le code source d’Android 15 sur AOSP début septembre. Contrairement aux versions précédentes, la mise à jour OTA pour les Pixel ne s’est pas faite immédiatement. L’entreprise a indiqué que la version stable arriverait dans les « semaines à venir », laissant les utilisateurs dans l’attente. Cependant, un rapport d’Android Headlines vient de révéler une date de sortie plus précise : le 15 octobre.

Bien que Google lance généralement ses mises à jour un lundi, il semblerait que le déploiement d’Android 15 se fasse exceptionnellement un mardi cette fois-ci. La raison ? Le 14 octobre est un jour férié aux États-Unis (Columbus Day), ce qui expliquerait ce léger décalage.

Si cette date est correcte, cela marquera un retard notable de 45 jours après le passage du code source à AOSP. Un record historique pour Android. À titre de comparaison, le délai le plus long précédent était de 15 jours avec la version Android 12. Ce temps supplémentaire aurait été utilisé pour améliorer la stabilité et corriger les bugs. Cette situation assure ainsi une meilleure expérience aux utilisateurs des Pixels compatibles.

La possibilité d’un lancement simultané de Wear OS 5

Outre le lancement d’Android 15, Google pourrait en profiter pour déployer Wear OS 5, basé sur Android 14. Les montres connectées, comme la Pixel Watch et la Pixel Watch 2, en seront les principaux bénéficiaires.

Bien que Google n’ait pas encore confirmé cette rumeur, l’hypothèse reste plausible… Surtout si l’on considère que la sortie de l’OS est prévue pour les Pixels 6 et les modèles plus récents, y compris la série Pixel 9.

Pour les plus impatients, il est possible de rejoindre le programme bêta de l’OS. Google teste déjà la première version trimestrielle d’Android 15 (QPR1), attendue pour décembre 2024. Cela permet de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités. Mais attention, cette version bêta comporte encore des bugs et des problèmes mineurs. C’est d’ailleurs souvent le cas avec les versions non stables.