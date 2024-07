Application Claude AI : enfin disponibles sur Play Store

Claude AI se distingue par son modèle Claude 3,5 Sonnet, l’un des plus avancés du marché. Actuellement, il se classe même en deuxième position dans le Chatbot Arena de l’Université de Berkeley, soit juste derrière GPT-4o. Après avoir conquis le web et les appareils iOS, le chatbot d’Anthropic fait son entrée sur les appareils Android. Vous pouvez désormais télécharger l’application Android de Claude AI via Play Store.

L’application Claude AI est désormais disponible pour Android

En 2023, d’anciens membres d’OpenAI ont fondé Anthropic et lancé Claude AI, un assistant IA basé sur une approche dite constitutionnelle. Leur objectif est de créer des intelligences artificielles alignées sur les valeurs humaines et les valeurs éthiques. Le chatbot était d’abord accessible sur le web avant de se lancer sur mobile avec son application iOS, en mai 2024.

Récemment, Anthropic a lancé une version Android qui est d’ores et disponible sur le Play Store. Cette annonce a été faite le 16 juillet dans un communiqué. « La nouvelle application Android Claude apporte la puissance de Claude, notamment de notre modèle le plus puissant, Claude 3,5 Sonnet, aux utilisateurs Android. L’application est gratuite et accessible avec tous les forfaits, y compris Pro et Team ». », lit-on.

Grâce à cette expansion, l’entreprise s’ouvre davantage à un public plus large. De plus, elle vient rivaliser directement avec d’autres géants de l’IA comme ChatGPT ou Google Gemini. Ces derniers étant disponibles sur iOS et Android.

L’Application Android de Claude AI fonctionne sur les tous les smartphones équipés d’Android 8.0 (Oreo) et versions ultérieures. Ainsi, même ceux qui possèdent des téléphones plus anciens peuvent profiter de cette technologie de pointe.

Que peut-on faire sur l’application Android Claude AI ?

L’application Android de Claude AI reprend les mêmes fonctionnalités que ses versions web et iOS. Elle vous permet de générer du texte ou obtenir des réponses à des questions complexes. Même si vous souhaitiez analyser des images et des documents, elle sera toujours à la hauteur.

Son interface épurée et intuitive rend son utilisation facile pour tous, même les débutants. Après avoir télécharger l’application sur Play Store, créez votre avec votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Vous accédez ensuite à un espace de conversation où vous pouvez interagir avec l’intelligence artificielle via une barre de saisie.

Vous avez même la possibilité d’y joindre des photos ou des documents pour une analyse plus poussée. C’est justement l’une des particularités de la version mobile, comme vous pouvez prendre la photo directement depuis l’application Android de Claude AI.

Claude AI propose une version gratuite avec, bien évidemment, une limite d’utilisation tant sur iOS qu’Android. Pour les utilisateurs les plus exigeants, l’abonnement Pro à 22 € par mois offre des avantages supplémentaires. Vous bénéficiez alors de 5 fois plus de messages pour un total de 45 requêtes toutes les 5 heures, contre 9 pour la version gratuite. Vous avez accès aux modèles Claude 3 Opus et Haiku, ainsi que la possibilité de traiter des documents plus volumineux.

On note toutefois que la fonctionnalité « Artefacts », récemment introduite, n’est pour l’instant disponible que sur la version web de Claude.