Claude 3.5 Sonnet : meilleur que GPT-4o et Gemini 1.5 Pro ?

Sans conteste, l’intelligence artificielle évolue à grande vitesse qu’il y a un mois, OpenAI lançait GPT-4o. Voilà qu’Anthropic riposte avec son nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet. Cette IA promet de surclasser ses concurrents et d’offrir des fonctionnalités innovantes.

Que propose Claude 3.5 Sonnet de si exceptionnel ?

L’entreprise de Dario Amodei, un ancien chercheur d’OpenAI, le présente comme le premier modèle de sa nouvelle famille Claude 3.5. Anthropic affirme que cette IA surpasse GPT-4o et Gemini 1.5 Pro sur plusieurs aspects. À titre d’exemple, il obtient un score de 59 % en raisonnement de niveau universitaire, contre 53 % pour GPT-4o. Cet exploit le place parmi les meilleurs modèles d’intelligence artificielle du marché.

Claude 3.5 Sonnet est particulièrement doué en programmation, en mathématiques et en réflexion complexe. Il comprend mieux les subtilités du langage, l’humour et les consignes difficiles. Sa capacité à créer du contenu de qualité avec un ton naturel est impressionnante.

Par ailleurs, il fonctionne deux fois plus vite que Claude 3 Opus, son prédécesseur qui était le plus puissant de la famille. Pour mesurer la capacité de son IA en codage, Anthropic a effectué des tests de codage en interne. Selon les données, Claude 3.5 Sonnet a pu résoudre 64 % des problèmes posés, alors que l’ancienne versionne n’en résolvait que 38 %. Ici, on parle d’une amélioration significative qui pourrait transformer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la recherche.

Ce nouveau modèle de langage Claude ne se limite pas au traitement des textes. Il peut analyser des images, interpréter des tableaux et des graphiques. Elle peut même transcrire du texte à partir des photos de mauvaise qualité. Toutes ces fonctions le rendent utile dans divers secteurs comme la vente au détail, la logistique et les services financiers.

Artifacts : un nouvel espace de travail

Avec Claude 3.5 Sonnet, Anthropic introduit Artifacts, une fonction qui pourrait changer notre façon de travailler avec l’IA. C’est un espace de travail qui se trouve à côté de la fenêtre de discussion. Vous pouvez y ajouter des fichiers et des images pour que Claude les utilise directement.

Cette fonctionnalité permet de créer des SVG, des jeux vidéo simples ou d’autres applications interactives. Si, par exemple, vous travaillez sur un site e-commerce, vous pouvez générer des maquettes pour la page d’accueil en quelques clics. Il en va de même pour un tableau de bord de visualisation des ventes. Il est même possible de télécharger gratuitement le code correspondant.

Anthropic voit Artifacts comme la base d’un véritable espace de travail collaboratif, où des équipes pourraient travailler ensemble sur des projets avec l’aide de l’IA. Cela rappelle la collaboration en temps réel offerte par des outils comme Google Docs.

Ci-dessous une vidéo de démonstration par Anthropic :

Une IA accessible et économique

Claude 3.5 Sonnet est accessibles via l’API d’Anthropic, Amazon Bedrock et Google Vertex AI. Pour les particuliers, une version gratuite, mais limitée, est disponible sur Claude.ai et l’application iOS Claude. Les entreprises peuvent, quant à eux, opter pour les abonnements Claude Pro et Team pour un usage professionnel.

Question tarification, ce concurrent de ChatGPT s’avère compétitif. Il coûte 3 $ par million de tokens en entrée et 15 $ par million de tokens en sortie. Sa fenêtre contextuelle de 200 000 tokens, soit environ 150 000 mots ou 500 pages, permet de traiter de grands volumes de données.