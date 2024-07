Bixby est l’assistant vocal de Samsung, lancé en 2017. Il offre plusieurs fonctions utiles pour contrôler votre téléphone via des commandes vocales. On le retrouve surtout sur les smartphones Samsung, mais aussi sur les tablettes et les Galaxy Watch. Si Amazon, Google et Apple intègrent déjà l’IA générative dans leurs assistants vocaux respectifs, le géant coréen compte bien rattraper son retard. Il prévoit une mise à jour majeure de Bixby cette année pour améliorer ses performances.

Bixby, l’assistant vocal de Samsung

Comme pour tous les assistants vocaux, Bixby vous aide à gérer votre quotidien. Il peut vous fournir des informations sur la météo du jour, programmer vos alarmes ou gérer votre agenda. Ce qui le distingue de ses concurrents, c’est qu’il peut entièrement contrôler votre appareil via des commandes vocales. Non seulement il comprend les instructions orales, mais il peut aussi assigner des tâches à partir de photos.

Bixby a reçu sa dernière mise à jour au début de l’année 2023. Il a introduit un mode sur appareil pour plus de rapidité et de confidentialité, ainsi qu’une amélioration globale des performances. Samsung a également étendu la fonction Bixby Text Call à plus de pays.

Une mise à jour majeure attendue plus tard cette année

Lors du récent Galaxy Unpacked, la marque sud-coréenne a dévoilé une série de nouveautés, notamment les smartphones pliables. Elle a aussi mis l’accent sur Galaxy AI, qui regroupe l’ensemble des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à ses appareils.

On pensait presque que Bixby a été oublié. Du moins, jusqu’au moment où TM Roh, le responsable de la division mobile de Samsung, fait une annonce surprenante à CNBC. Il a révélé qu’une version améliorée de l’assistant vocal sera lancée plus tard cette année. Cette nouvelle mouture s’appuiera sur un modèle de langage (LLM) développé en interne par le constructeur. Cette approche devrait lui permettre de mieux comprendre et répondre aux demandes des utilisateurs.

L’objectif de cette mise à jour 2024 est d’intégrer l’IA générative pour redéfinir le rôle de l’assistant Bixby. Une fois modernisé, il pourra facilement rattraper ses concurrents comme Google Assistant, Siri et Alexa. Néanmoins, les utilisateurs auront toujours la possibilité d’utiliser d’autres assistants vocaux sur leurs appareils.

En ce qui concerne son déploiement massif, on peut s’attendre à ce que le nouveau Bixby soit présenté avec One UI 7. Cette dernière étant la prochaine version de l’interface utilisateur de Samsung.