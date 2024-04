Faites-vous partie des personnes qui utilisent un assistant personnel intelligent sur votre smartphone ? Google Assistant, Siri, Alexa, Bixby, et bien d’autres permettent de faciliter notre vie au quotidien. Cela passe par le simple fait d’activer votre alarme, rappeler un rendez-vous, appeler quelqu’un, etc. Une seule commande vocale vous permet de faire une tâche sur votre appareil. C’est d’ailleurs très pratique en conduite pour répondre rapidement à un appel, ou envoyer un message sans pour autant enlever vos mains du volant, ni détourner le regard de la route.

Les assistants vocaux intelligents sur smartphone offrent cependant des services similaires. Comment alors différencier de qui est le meilleur ? Pour les distinguer, il faut scruter les détails. Depuis leurs débuts à nos jours, découvrons qui est le meilleur assistant sur smartphone en 2024.

Google Assistant

Google Assistant permet un contrôle vocal complet du smartphone, facilitant la gestion des appels, des SMS, et des emails. Il permet également de lancer des applications, régler des alarmes ou ajuster des paramètres multimédias comme la musique et les vidéos. En résumé, des fonctions basiques d’un assistant vocal intelligent sur smartphone. On peut continuer avec la possibilité d’effectuer des recherches d’informations variées, incluant la météo, l’actualité, et les scores sportifs.

Google Assistant profite cependant d’une intégration poussée avec le moteur de recherche de Google et les services de la firme (Drive, Gmail, Google Map, etc.). Cela offre surtout une expérience d’utilisateur plus fluide et cohérente. Il est d’ailleurs l’assistant de base pour la plupart des smartphones utilisant le système Android. Sa compatibilité avec un grand nombre d’appareils fait partie de ses principaux atouts. Et pourtant, il n’est pas à l’abri de quelques faiblesses.

Malgré ses nombreuses capacités, Google Assistant présente des déficiences, notamment une compréhension parfois imparfaite du langage naturel. Cela peut mener à des erreurs d’interprétation de requêtes complexes ou ambiguës, mais quel assistant est parfait ? Ce problème est aussi récurrent chez les concurrents, même si Siri semble mieux s’en sortir.

Siri d’Apple

Siri, l’assistant vocal développé par Apple, se distingue par son environnement exclusif. Elle offre une intégration complète avec l’écosystème iOS, permettant un contrôle vocal des smartphones et d’autres appareils Apple. Comme le fait un assistant vocal intelligent sur smartphone, elle peut passer des appels, envoyer des SMS, et gérer les emails. Siri facilite également le lancement d’applications, l’ajustement d’alarmes, et la configuration de la musique.

Grâce à ses capacités de dictée, les utilisateurs peuvent transcrire des textes et prendre des notes vocalement. Siri peut être aussi précis que Google Assistant pour la navigation, même si son rival bénéficie d’une carte plus complète et détaillée grâce à Google Map.

Elle est également capable de contrôler des appareils domestiques compatibles HomeKit. En effet, il est possible de relier votre maison connectée avec l’assistant vocal intelligent de votre smartphone.

Alexa d’Amazon

Alexa, développé par Amazon, est compatible avec les systèmes Android et iOS. On peut déjà dire qu’en étant indépendant des deux grands rivaux, il peut se vanter de cet avantage. Mais Alexa se distingue surtout avec les produits Amazon comme les enceintes intelligentes Echo.

Comme ses rivaux, elle permet de passer des appels, envoyer des SMS, et gérer des emails, et ce qu’un assistant vocal intelligent sur smartphone peut exécuter. Mais son atout réside dans le contrôle de votre maison intelligente.

Alexa est particulièrement performante dans la gestion de la domotique via sa propre plateforme. Elle peut contrôler des dispositifs comme les lumières, thermostats, et serrures. De plus, elle propose des services de shopping en permettant des achats directs sur Amazon et autres sites compatibles. Cela inclut également la bibliothèque d’Amazon Music.

Alexa est toutefois un peu moins performante avec la compréhension des requêtes complexes ou ambiguës par rapport à Siri et Google Assistant.

Bixby de Samsung

Bixby est l’assistant vocal développé par Samsung, spécialement conçu pour les smartphones Galaxy. Oui, les fabricants de smartphones cherchent désormais à offrir un écosystème exclusif pour leurs produits.

Comme les autres, Bixby permet aux utilisateurs de contrôler leur téléphone par la voix pour passer des appels, envoyer des SMS, et écrire des emails, etc. On ne va pas vraiment s’étaler dessus. Son principal avantage concerne surtout sur son intégration aux smartphones de Samsung. Cet assistant vocal se limite donc aux appareils de la marque, et n’offre pas autant de flexibilité qu’Alexa ou Google Assistant.

Bien qu’il soit assez récent, cet assistant vocal est plutôt performant. Son souci concerne sa compréhension du langage humain, notamment pour ceux qui ne sont pas anglophones. L’assistant vocal a encore du mal à bien distinguer les autres langues.

Et les autres assistants vocaux en 2024 ?

Parmi les concurrents, on peut mentionner Rabbit R1. Il s’agit d’un tout nouvel assistant vocal voulant révolutionner l’interaction personne-machine. Son objectif est d’éliminer tous les autres services superflus, en partant des périphériques aux applications. Si son lancement au CES 2024 est impressionnant, le Rabbit R1 a encore de la marge pour s’améliorer et se hisser comme un concurrent plus complet.

On peut également citer Celia, l’assistant vocal de Huawei, mais finalement le choix vous revient. Choisir le meilleur assistant vocal intelligent sur smartphone est en effet difficile. Chacun d’eux se vaut, à quelques différences près. Le plus important est de savoir vos préférences, ainsi que l’écosystème que vous aimez utiliser. Vous aimez Apple et son iOS ? Siri sera le meilleur. Si vous appréciez les services Google, et utilisez l’écosystème Pixel et Google Nest, Google Assistant sera plus intéressant.

En bonus, on vous laisse cette vidéo de test et comparaison entre les meilleurs assistants vocaux du moment :