Le Samsung Galaxy Unpacked 2025 a marqué un tournant décisif dans l’univers des smartphones. Lors de cet événement très attendu, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S25 et a mis en avant une stratégie IA-first qui redéfinit l’expérience utilisateur. Avec l’intégration de Google Gemini, des améliorations matérielles et un teaser du Galaxy S25 Edge, Samsung veut clairement imposer sa vision du futur mobile.

L’IA a dominé l’événement le Galaxy Unpacked

Lors du Samsung Galaxy Unpacked 2025, l’intelligence artificielle s’est imposée comme le cœur de la stratégie de Samsung. Plutôt qu’une simple fonctionnalité, l’IA devient une composante essentielle de l’écosystème mobile. Cette approche vise à rendre les smartphones plus intelligents, intuitifs et adaptés aux besoins des utilisateurs.

L’intégration de Google Gemini dans la nouvelle gamme Galaxy S25 illustre bien cette ambition. Cet assistant IA avancé promet en effet une interaction plus fluide, une meilleure gestion des tâches et une personnalisation accrue des expériences mobiles. Bien que Samsung n’ait pas révélé tous les détails techniques, l’accent a été mis sur les bénéfices concrets pour les utilisateurs :

Meilleure reconnaissance vocale

Optimisation automatique des performances

Assistance contextuelle améliorée.

Cette orientation IA-first vise aussi à différencier Samsung de ses concurrents. En proposant une expérience utilisateur plus intelligente et connectée, la marque cherche à renforcer son écosystème et à anticiper les évolutions du marché.

Le Galaxy S25 en vedette

Le clou du Samsung Galaxy Unpacked 2025 a été la présentation de la gamme Galaxy S25, composée des modèles S25, S25+ et S25 Ultra. Bien que les améliorations matérielles soient notables, c’est surtout leur synergie avec l’intelligence artificielle qui marque une véritable évolution.

Côté matériel, Samsung a renforcé la puissance de ses smartphones avec un nouveau processeur optimisé pour l’IA (Snapdragon 8 Elite), des améliorations de l’appareil photo et un écran encore plus performant. Le Galaxy S25 Ultra se démarque notamment par un capteur photo de 200 MP, censé offrir une qualité d’image exceptionnelle, même en basse lumière. L’écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement adaptatif, garantissant une fluidité optimale. Tous les détails à voir dans un autre article, consacré uniquement au S25.

Toutefois, l’annonce qui a le plus surpris les spectateurs reste le teaser du Galaxy S25 Edge. Samsung a brièvement dévoilé ce modèle futuriste, laissant entendre qu’il pourrait redéfinir le design et les fonctionnalités des smartphones à venir. Cette révélation stratégique vise à maintenir l’intérêt du public et à affirmer la capacité d’innovation de la marque.

Pour les fans de la marque, voici la vidéo complète du Galaxy Unpacked de 2025 :