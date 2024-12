One UI 7 : Samsung prêt à piquer une autre fonctionnalité d’iOS ?

Samsung continue d’affiner son écosystème Galaxy pour rivaliser avec celui d’Apple. Ces deux Titans n’en finissent pas de nous donner un beau spectacle technologique. Avec la mise à jour One UI 7, basée sur Android 15, la marque coréenne semble vouloir franchir un cap. En effet, elle souhaite introduire la fonctionnalité de caméra de continuité. Une décision promettant de renforcer l’intégration entre les appareils Galaxy, s’inspirant directement des capacités offertes par iOS.

Samsung et l’écosystème connecté : une ambition renouvelée

Samsung est aujourd’hui le leader de l’intégration écosystémique dans le monde Android. Avec One UI 7, cette synergie sera encore amplifiée grâce à une nouvelle fonction : la caméra de continuité. Une fonction facilitant l’interaction entre les appareils Galaxy.

Inspirée de la fonctionnalité « Continuity Camera » d’Apple, vous pourrez prendre une photo ou scanner un document depuis votre Galaxy. Continuez immédiatement votre travail sur un autre appareil Galaxy, tel qu’un PC Galaxy Book.

Par ailleurs, il est également essentiel de noter que L’IA est fortement présente avec l’One UI 7. La retranscription automatique des appels téléphoniques, y compris en français, sera peut-être au rendez-vous. Si cela s’avère, le recours à des applications tierces deviendra superflu. L’aide à la rédaction se profile aussi à l’horizon pour plus de praticité au quotidien.

Deux autres surprises sur One UI 7 : Camera Share et Storage Share

Au-delà de la caméra de continuité, One UI 7 promet d’autres améliorations significatives. Parmi celles-ci, la fonction Camera Share. Introduite pour la première fois dans One UI 6.1, la fonctionnalité de partage de caméra est rebaptisée comme telle dans One UI 7.0. Elle permet d’utiliser un smartphone Galaxy comme webcam pour un Galaxy Book. Une simple navigation dans les paramètres, via l’option « Appareils connectés », suffit pour synchroniser les deux appareils de manière fluide. Vous aurez simplement besoin d’une connexion Bluetooth et Wi-Fi pour cela.

En outre, une fonction Storage Share pourrait voir le jour. Elle simplifierait l’accès aux fichiers, photos et musiques stockés sur un téléphone Galaxy, directement depuis un Galaxy Book. Et cela, sans nécessiter de connexion USB. Espérons que les complications des transferts de fichiers manuels ne seront plus que de l’histoire ancienne. À noter que la disponibilité complète de ces fonctionnalités pourrait nécessiter des mises à jour logicielles supplémentaires pour certains appareils Galaxy.

Samsung vient donc de donner le coup d’envoi de la version bêta de One UI 7 début décembre. Le déploiement est prévu sur les smartphones Galaxy dès le premier trimestre 2025. Les premiers utilisateurs rapportent une expérience fluide. Néanmoins, certains bugs et l’absence de mises à jour peuvent limiter le déploiement sur certains modèles de Galaxy Book. Cela s’explique en partie par le retard de compatibilité des applications Samsung avec Windows. Un problème qui survient après la fin du support de Samsung DeX sur cette plateforme.