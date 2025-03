Avec tous les nouveaux smartphones sortis depuis ce début d’année 2025, nombreux sont ceux qui envisagent de changer de téléphone. Du Samsung Galaxy S25 au Google Pixel 9a, en passant par les iPhone 16, le OnePlus 13 ou encore les dernières gammes Xiaomi 15. Ce premier trimestre se voit haut en couleur. Vous souhaitez financer ce nouvel achat ou simplement vous débarrasser d’un ancien appareil inutilisé ? Revendre son ancien smartphone est une solution simple, rentable et qui peut parfois prendre une tournure écologique. Découvrez dans ce guide tous nos conseils pratiques et les meilleures plateformes pour réussir votre revente.

Estimer la valeur de son ancien smartphone

Avant toute chose, il est crucial d’estimer correctement la valeur de votre ancien smartphone. Plusieurs critères influencent directement son prix :

La marque

L’année de sortie

La capacité de stockage

L’état général : rayures, écran fissuré, batterie usée

La présence des accessoires et la facture d’achat.

Les modèles récents et les marques premium, comme Apple et Samsung, conservent mieux leur valeur dans le temps. À titre d’exemple, Apple propose une reprise allant jusqu’à 765 euros pour un iPhone récent en parfait état. Le Back Market, quant à lui, rachète certains smartphones Android jusqu’à 330 euros.

Pour une estimation rapide, de nombreux sites spécialisés intègrent des outils en ligne. Il suffit d’indiquer la marque et le modèle et de préciser l’état du téléphone. Ensuite, une estimation immédiate vous est fournie. Pensez également à comparer les annonces similaires sur Leboncoin ou eBay afin de situer la cote actuelle de votre appareil.

Où revendre son smartphone : plateformes et solutions recommandées

Les plateformes de vente entre particuliers

Si votre téléphone est en excellent état, les plateformes comme Leboncoin, Facebook Marketplace ou Rakuten offrent une excellente visibilité. Vous fixez votre prix et gérez directement la transaction. Avantage : vous pouvez en tirer un meilleur prix qu’en passant par un intermédiaire. Cependant, attention aux arnaques fréquentes, notamment sur Leboncoin. Préférez les remises en main propre et exigez des paiements sécurisés.

Les reconditionneurs professionnels

Les téléphones présentant quelques défauts (batterie fatiguée, micro-rayures) sont plus adaptés à la reprise par des professionnels. Les sites comme Back Market, CertiDeal ou Cdiscount Seconde Vie sont des références fiables. Back Market, leader du reconditionnement en France, propose un système d’enchères inversées garantissant le meilleur prix. CertiDeal se distingue par un contrôle rigoureux en France et une garantie de 24 mois sur chaque appareil. Ces plateformes effacent systématiquement vos données, garantissant sécurité et confidentialité.

Les opérateurs téléphoniques

Les opérateurs comme Orange, SFR ou Bouygues Telecom proposent aussi des offres de reprise en boutique. En échange, vous obtenez un bonus crédité pour l’achat d’un nouveau téléphone, parfois jusqu’à 400 euros. Les avantages ? Rapidité, absence de démarches compliquées et effacement sécurisé de vos données.

Les enseignes physiques

Pour ceux qui souhaitent vendre rapidement sans passer par Internet, vous aurez plusieurs options. Les enseignes telles qu’EasyCash ou Cash Express rachètent les téléphones directement en magasin. Attention cependant : le prix proposé y est souvent inférieur aux ventes entre particuliers.

Les réseaux sociaux et les marketplaces

Les réseaux sociaux représentent une option intéressante pour revendre rapidement son ancien smartphone. Facebook Marketplace est particulièrement prisé. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes spécialisés dans la vente entre particuliers, souvent géolocalisés.

Autre possibilité : les marketplaces généralistes comme Amazon (section « Vendez sur Amazon ») ou Rakuten. Elles offrent un cadre sécurisé avec des systèmes de paiement protégés. Parfois même, vous aurez des programmes de fidélité avantageux (comme les Rakuten Points). Cependant, attention aux commissions prélevées sur vos ventes et aux délais de validation du paiement, souvent plus longs.

Vinted, bien que spécialisé dans les vêtements, reste envisageable pour la revente de certains produits Tech. La simplicité de gestion des envois et la visibilité large peuvent en faire une solution d’appoint.

Que faire d’un smartphone cassé ?

Un téléphone endommagé n’est pas pour autant invendable. Des plateformes spécialisées comme La Casse du Téléphone ou Phone Cash proposent des rachats même pour les appareils cassés, selon les composants récupérables. Back Market accepte également les smartphones abîmés pour reconditionnement.

Par ailleurs, depuis janvier 2024, vous pouvez bénéficier du bonus réparation. 25 euros sont déduits pour le remplacement d’écrans cassés via des réparateurs labellisés QualiRépar. Une solution intéressante pour revendre ensuite votre appareil en bon état.

Si votre téléphone est trop ancien ou irréparable, pensez au recyclage. Des services comme Volpy, Magic Recycle ou e. recycle permettent d’estimer sa valeur résiduelle et de le racheter rapidement. Vous contribuez ainsi à limiter l’extraction de ressources naturelles. En effet, jusqu’à 78 % des matériaux sont recyclés selon Ecosystem. Vous pouvez également déposer votre appareil dans l’un des 5 000 points de collecte agréés en France.

Prêt à revendre votre smartphone ?

Revendre son ancien smartphone est une démarche gagnante à la fois économique et écologique. Entre estimation précise, préparation soignée, choix de la plateforme adaptée et vigilance face aux arnaques, chaque étape compte pour optimiser la transaction. Vous trouverez sûrement une solution adaptée à votre profil et à l’état de votre appareil dans la liste ci-dessus.