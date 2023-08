Comment favoriser la diversité et l’inclusion dans votre recrutement ?

Être à la tête d’une entreprise et/ou chargé de son recrutement fait poser une grande responsabilité sur les épaules. La diversité et l’inclusion en font partie : il est important d’avoir des salariés venant de tout bord, et ce, aussi bien pour l’expérience du quotidien que pour ce qui est apporté au développement de l’entreprise.

Importance de la diversité et de l’inclusion dans le recrutement actuel

Au-delà de l’encouragement des pouvoirs publics à favoriser la diversité et l’inclusion dans les entreprises, vous avez tout à gagner à le faire de votre propre chef. L’un des atouts les plus importants d’une entreprise pluriculturelle, c’est de profiter d’une créativité unique pour le business. En effet, faire confiance aussi bien à des hommes qu’à des femmes, tout en se penchant sur des profils aux origines différentes, aide à la mise en avant d’idées, d’expériences et de compétences plus uniques les unes que les autres. Pour vous y aider, chercher l’expertise d’un cabinet de recrutement digital et IT peut représenter une chance pour votre entreprise.

Stratégies pour favoriser la diversité dans le processus de recrutement

À vrai dire, il n’existe pas (réellement) plusieurs stratégies pour privilégier la diversité dans votre entreprise, mais une seule et unique, dépendant alors de l’état actuel de votre recrutement. Ainsi, la première chose à faire, c’est d’analyser vos pratiques actuelles : n’hésitez pas à faire un tableau pour déterminer quel est le pourcentage d’hommes et de femmes dans l’entreprise, ainsi que des origines de chacun (sociales, ethniques…). Rapidement, vous pourrez voir quel est le point faible du résultat de votre processus de recrutement, et pourrez alors vous adapter en conséquence.

Créer une culture d’inclusion dans l’entreprise

Dès l’instant où votre stratégie est mise en place, vous pourrez entamer le processus de création de la culture d’inclusion dans votre entreprise. Pour cela, chaque dirigeant doit être sur la même longueur d’onde : suivre les mêmes valeurs et objectifs de recrutement. Pour accompagner cet aspect, mettre en place une réelle politique d’inclusion et de diversification offre un support de travail pour les recruteurs. Enfin, sachez que c’est un travail sur la durée : l’inclusion dans l’entreprise ne doit pas être un “one shot”, mais une chose à laquelle vous devez constamment vous appuyer pour en ressentir les bénéfices.

Éliminer les biais inconscients dans le processus de sélection

Toutefois, il n’est pas rare d’avoir des réflexes inconscients lorsque l’on choisit un candidat plutôt qu’un autre. Pour cela, vous allez devoir travailler avec vos recruteurs pour qu’ils prennent l’habitude d’éviter le biais inconscient : une formation pour supprimer ces réflexes peut être une excellente idée. Autre solution, vous pouvez avoir plusieurs recruteurs représentants eux-mêmes une diversification. Enfin, l’anonymat lors de la sélection est aussi un très bon outil : cela permet d’éviter de s’orienter vers un candidat plutôt qu’une autre en fonction de son âge, son sexe ou son origine. Par exemple, il n’est pas rare d’éviter d’ajouter sa photo sur les CV : pourquoi ne pas aller plus loin en retirant aussi les nom et prénom ainsi que le sexe du candidat ?

Le rôle des technologies dans la promotion de la diversité et de l’inclusion

Travailler cet aspect au sein de l’entreprise semble quelque peu complexe. La bonne nouvelle, c’est que la technologie peut aider à votre recrutement. Par exemple, elle évite le biais inconscient que peut avoir un recruteur, car elle ne se base qu’uniquement sur des critères préalablement établis. En effet, la technologie ne regarde que les faits : les compétences, le parcours professionnel, les études ou encore les aptitudes lors d’un entretien s’avèrent être les éléments-clefs d’un bon recrutement. Bien évidemment, il est essentiel de garder le côté humain, surtout pour profiter d’une bonne alchimie au sein de l’entreprise, mais la technologie devient rapidement un soutien de choix.