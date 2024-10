Tout savoir sur la SCI : types, fonctionnement et étapes de création

Une Société Civile Immobilière (SCI) est une structure juridique pour détenir et gérer des biens immobiliers. 🏠 Créer une SCI implique plusieurs étapes : rédiger et enregistrer les statuts, réaliser les apports, publier un avis de constitution, déclarer la création et demander l’immatriculation. Cette démarche est courante pour des projets immobiliers car elle offre des avantages pour la gestion et la transmission de patrimoine. 📋

Qu’est-ce qu’une SCI ?

Avant de se lancer dans la création d’une SCI, il est important de bien comprendre son fonctionnement. Une Société Civile Immobilière est une structure juridique créée pour gérer, acheter ou louer des biens immobiliers. 🏠 Elle peut être de différents types, comme la SCI familiale pour gérer des biens en famille. Ou encore une SCI de construction-vente pour construire et revendre des biens. Pour en créer une, il faut au moins deux associés, qui partagent les parts sociales selon leurs apports. Les associés choisissent également un gérant et définissent les règles de fonctionnement dans les statuts. Bien que les patrimoines personnel et professionnel soient séparés, les associés restent responsables des dettes de la SCI avec leur patrimoine personnel. 💼

VOIR AUSSI : Comment optimiser la gestion des activités juridiques d’une entreprise ?

Les différents types de SCI possible

La Société Civile Immobilière (SCI) est une structure adaptée pour gérer des biens immobiliers variés. Voici un aperçu des six principaux types de SCI, chacun ayant des objectifs et des spécificités distincts.

1. SCI de gestion ou de location 🏢

La SCI de gestion est la plus répandue. Elle permet de gérer ou de mettre en location un bien immobilier à plusieurs personnes, facilitant ainsi des projets plus ambitieux. En tant que SCI de location, vous pouvez percevoir des revenus locatifs proportionnels à votre part d’investissement. Pour les logements meublés, il est obligatoire de choisir l’impôt sur les sociétés, car la location meublée est considérée comme une activité commerciale.. De plus, cette SCI ne peut pas se consacrer à l’achat-revente pour réaliser des plus-values.

2. SCI familiale 👪

La SCI familiale est conçue pour gérer un patrimoine immobilier au sein d’une famille et faciliter la succession. Contrairement à l’indivision classique, on répartit les parts sociales entre les héritiers. Cela réduit ainsi les désaccords sur les droits de succession. Ce type de SCI bénéficie également d’une exonération partielle des droits de succession, mais il nécessite une gestion et une comptabilité appropriées.

3. SCI d’attribution 🏠

La SCI d’attribution est moins courante et consiste à construire ou acquérir un bien pour le répartir entre les associés après son acquisition ou sa construction. Une fois que les biens sont distribués, on dissout la SCI. Les statuts définissent les règles de répartition des biens, souvent basées sur les participations de chacun. Ce type permet de désigner des nu-propriétaires et des usufruitiers.

VOIR AUSSI : Comment monter son entreprise sans argent : 7 conseils essentiels

4. SCI de jouissance à temps partagé ⏳

La SCI de jouissance à temps partagé utilise le principe du « time sharing », permettant à plusieurs personnes de partager une propriété en répartissant le temps d’utilisation. On utilise souvent ce type pour les résidences secondaires ou de vacances. Il est important de bien définir la répartition du temps dans les statuts pour éviter des conflits, surtout durant les périodes de forte demande comme les vacances scolaires.

5. SCI de construction-vente 🏗️

La SCI de construction-vente achète un terrain, construit un bien immobilier, puis le revend dès la fin de la construction. Bien que cette SCI exerce une activité commerciale, elle peut payer l’impôt sur le revenu si elle remplit les conditions requises. Ce qui implique que la taxation des bénéfices se fait directement au niveau des associés.

6. SCI agricole 🌾

La SCI agricole est conçue pour les agriculteurs qui souhaitent mettre en commun leurs ressources : matériels, finances et main-d’œuvre. Elle peut également servir à transmettre l’exploitation aux descendants de l’agriculteur. Facilitant ainsi la transmission du patrimoine agricole.

Les étapes pour créer une SCI

Pour créer une SCI, il est nécessaire de suivre une procédure en plusieurs étapes.

VOIR AUSSI : Une entreprise en redressement judiciaire peut-elle continuer son activité ?

Définir le projet

La première étape pour créer une SCI est de définir clairement votre projet immobilier. Que vous souhaitiez acheter un bien à louer, gérer un patrimoine familial ou préparer une succession, le projet doit être bien réfléchi. Ensuite, choisissez les associés, qu’ils soient membres de la famille, amis ou partenaires professionnels. Chaque associé doit recevoir des informations sur ses droits et devoirs au sein de la société. 👥🏠

La rédaction des statuts

Pour créer une société, rédigez les statuts par écrit, soit sous seing privé, soit par acte notarié si des biens immobiliers sont concernés. 📜 Les statuts doivent inclure certaines informations essentielles

La dénomination sociale de la SCI ;

L’adresse du siège social ;

L’objet social (généralement la gestion de biens immobiliers) ;

La durée de la société (généralement 99 ans) ;

Le montant du capital social et la répartition des parts entre associés ;

Les règles de fonctionnement, notamment les conditions de prise de décision.

L’objet social décrit généralement l’acquisition et la gestion des biens immobiliers, et peut préciser un bien spécifique ou des opérations associées.

Réaliser les apports des associés

Pour créer une SCI, il n’y a pas de montant minimum légal pour le capital social. Mais les associés doivent apporter au moins 1€. 💶 En échange, ils reçoivent des parts sociales proportionnelles à leur apport. Les apports peuvent être en numéraire (argent versé par chèque, virement ou espèces) ou en nature (biens immobiliers). Le capital social peut être fixe ou variable. Les modalités de versement des apports en numéraire sont libres, et il est possible de ne rien verser immédiatement. Les apports en nature, souvent des biens immobiliers, nécessitent un acte notarié si une publicité foncière est requise. 📜

VOIR AUSSI : 7 raisons d’adopter le coworking en entreprise

Signature et enregistrement des statuts

Après la rédaction des statuts, tous les associés les signent pour rendre la société officielle. 🖊️ Si l’un d’eux est absent, une procuration écrite permet de signer en son nom. Les associés enregistrent les statuts auprès des impôts uniquement pour les actes notariés ou certaines opérations juridiques spécifiques. Chaque associé doit obtenir un exemplaire des statuts certifiés. 📑

Constitution et dépôt du dossier au Guichet Unique

La création de la société se finalise par le dépôt du dossier auprès du Guichet Unique. Ce qui officialise sa constitution. 🏢 Un ou plusieurs gérants peuvent diriger la société, selon les statuts.

Pour compléter le dossier de création de la SCI, vous devez inclure les documents suivants :

Les statuts originaux signés par tous les associés,

L’acte de nomination du gérant (ou des gérants) si cela n’est pas précisé dans les statuts,

Une déclaration signée par le(s) gérant(s) concernant les bénéficiaires effectifs,

Un justificatif de l’adresse du siège social,

L’attestation de publication dans un journal d’annonces légales,

Un justificatif d’identité pour chaque gérant.

Après ces démarches, le ou les gérants recevront ensuite l’extrait Kbis. Ce qui validera officiellement la création de la société. 📜

Pour conclure,

Créer une SCI en France est une démarche intéressante pour quiconque souhaite gérer un patrimoine immobilier de manière structurée et efficace. De plus, elle offre de nombreux avantages pour gérer, acheter ou louer des biens immobiliers. Le tout en facilitant la gestion et la transmission de patrimoine. 🌟

Alors, si le projet vous intéresse et que vous souhaitez investir dans l’immobilier à plusieurs, ne perdez plus de temps ! 🚀

Bonus vidéo : créer une SCI – Le guide complet pour investir en immobilier