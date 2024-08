Comment savoir si un e-mail a été lu : 5 solutions efficaces

L’envoi d’un e-mail et l’attente d’une réponse peuvent être une expérience angoissante pour beaucoup. On se surprend à rafraîchir sa boîte de réception à plusieurs reprises, se demandant si le message est bien arrivé. Des questions tourbillonnent : Est-ce qu’il a été reçu ? Est-ce qu’il est bloqué quelque part ? Ou peut-être que la personne est simplement débordée. Pour éviter ces incertitudes, il existe des solutions techniques pour savoir si votre e-mail a été lu. Peu connues du grand public, ces solutions permettent de suivre précisément la réception de vos messages.

La patience est la clé de l’attente, mais parfois, savoir est encore plus précieux.

Suivre les ouvertures d’e-mails sur Gmail

La première solution, disponible pour tous les utilisateurs de Gmail, est l’utilisation de Google Workspace (anciennement G Suite). Cela permet d’activer les accusés de réception pour les e-mails. Pour l’activer, connectez-vous à la console d’administration de Google Workspace et accédez aux paramètres Gmail sous Applications. Activez ensuite l’option des « Reçus de lecture des e-mails » selon vos préférences. Une fois configuré, vous pouvez demander des accusés de réception pour chaque e-mail envoyé, vous informant ainsi lorsque votre e-mail a été lu par le destinataire. Il est important de noter que lorsque vous envoyez une demande d’accusé de lecture dans Gmail, le destinataire en est effectivement informé. Il a alors la possibilité de choisir de renvoyer ou de refuser l’accusé de réception.

MailTrack : une extension pour suivre vos e-mails

Pour les utilisateurs qui ne disposent pas de Google Workspace, une solution efficace est l’utilisation de l’extension MailTrack. Contrairement au système intégré par Google Workspace, qui nécessite un compte professionnel et présente des statistiques parfois peu fiables, MailTrack offre une alternative robuste. Grâce à son système de pixels, MailTrack permet non seulement de savoir si un e-mail a été ouvert, mais aussi quand et combien de fois il a été consulté. Une fonctionnalité supplémentaire alerte même si un e-mail n’a pas été ouvert dans les 24 heures suivant son envoi. De plus, les liens inclus dans les e-mails sont également tracés pour indiquer s’ils ont été cliqués. Pour utiliser MailTrack, il suffit de créer un compte sur leur plateforme et d’installer l’extension disponible pour Google Chrome.

Streak : transformez Gmail en CRM avec suivi des e-mails

Streak améliore les fonctionnalités de Gmail en ajoutant la possibilité de créer des modèles, de suivre les ventes, le service client et même de gérer les bugs. Transformant ainsi Gmail en un CRM intégré. Une de ses fonctionnalités clés est le suivi des ouvertures d’e-mails, activé automatiquement. Vous recevez une notification Chrome dès que votre e-mail est ouvert, et vous pouvez vérifier individuellement si chaque e-mail a été consulté. Streak prend également en charge les envois groupés, vous permettant de savoir combien de destinataires ont lu l’e-mail, même si vous ne pouvez pas identifier chacun d’eux.

Suivi de lecture d’e-mail par pixel tracking

Pour savoir si un e-mail a été lu, les utilisateurs peuvent utiliser une technique appelée « pixel tracking ». Cette méthode repose sur l’intégration d’une minuscule image numérique, souvent de 1×1 pixel, discrètement incluse dans l’e-mail envoyé. Ce pixel est généralement invisible à l’œil nu car il est camouflé dans la couleur de fond de l’e-mail. Lorsque le destinataire ouvre l’e-mail et charge ses images, le pixel est également chargé. Et instantanément il envoi une requête au serveur du pixel pour signaler l’ouverture de l’e-mail. Cela permet aux expéditeurs de savoir non seulement si leur e-mail a été lu, mais aussi quand et combien de fois il a été consulté. Cette méthode est largement utilisée pour suivre l’efficacité des campagnes d’e-mailing. Mais aussi ****pour obtenir des insights sur l’engagement des destinatairesavec le contenu envoyé.

Demander un accusé de réception

Une autre solution, bien que moins certaine d’obtenir une réponse, consiste à spécifier dans votre e-mail que vous souhaitez un accusé de réception. C’est une approche moins intrusive et plus directe pour demander confirmation que votre e-mail a été lu. Bien sûr, il est possible que la personne décide de ne pas répondre à cette demande, mais cela offre une manière claire et transparente de clarifier vos attentes concernant la communication. Voici un exemple de texte que vous pourriez inclure dans votre e-mail pour demander un accusé de réception :

Bonjour [Nom du destinataire],

J’espère que ce message vous trouve bien. Je vous écris pour [indiquer le sujet ou la raison de votre e-mail].

Pourriez-vous s’il vous plaît me confirmer la réception de ce message en répondant simplement “j’accuse bonne réception de votre e-mail” ? Cela me serait très utile pour vérifier que l’information vous est parvenue correctement.

Merci beaucoup.

Cordialement,

[Votre nom]

En incluant une demande polie et claire d’accusé de réception, vous augmentez vos chances d’obtenir une réponse sur la réception de votre e-mail.

Pour conclure,

Grâce à ces méthodes efficaces pour suivre si un e-mail a été lu, vous pouvez dire adieu au stress de l’attente. Ces solutions non seulement améliorent votre productivité en vous évitant de vérifier constamment votre boîte de réception, mais elles renforcent également la clarté de votre communication.