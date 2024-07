Google Fuchsia : les contours du 3e OS de Google se dessinent

Cela fait un certain temps que le mystérieux projet de Google, nommé Google Fuchsia, suscite beaucoup d’intérêt. Il s’agit d’un système d’exploitation open source que le géant de la technologie a développé discrètement depuis 2016. Contrairement à Android et à Chrome OS, il n’utilise pas Linux comme architecture. Après des années de silence, la firme de Mountain View a récemment dévoilé Microfuchsia, une version allégée de son troisième système d’exploitation.

Fuchsia OS : un système d’exploitation prometteur

Depuis son lancement en 2016, Google Fuchsia n’a eu de cesse d’évoluer, bien que cela se fasse en toute discrétion. Sa première version stable, dénommée F1, est sortie en 2021 sur certains appareils Nest Hub. Contrairement aux deux autres systèmes OS de Google qui reposent sur Linux, Fuchsia utilise un micro-noyau appelé Zircon. Cette différence fondamentale lui permet d’offrir des avantages significatifs en matière de sécurité et de performances.

Avec son architecture flexible, le système peut s’adapter à divers appareils : objets connectés, smartphones et ordinateurs. Fuchsia mise aussi sur la sécurité grâce au Zircon, qui limite le code de confiance aux fonctions essentielles. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il peut réduire les risques de failles de sécurité. De plus, le micro-noyau promet une meilleure gestion des ressources et une réactivité accrue des appareils. Toutes ces améliorations se traduiraient par une expérience utilisateur plus fluide.

Sur le plan technique, ce troisième système d’exploitation de Google utilise plusieurs langages de programmation, notamment C, C++, Dart, Go et Rust. Ainsi, les développeurs peuvent créer des applications performantes et adaptées à différents besoins. Jusqu’à présent, la firme de Mountain View n’a pas encore annoncé si Fuchsia OS viendra remplacer AndroidOS ou Chrome OS. Néanmoins, son potentiel laisse entrevoir cette possibilité à long terme. Il est fort probable que la transition débutera sur certains appareils avant de s’étendre à tout l’écosystème Google.

VOIR AUSSI : Android de Google : un bien meilleur écosystème en 2024 ?

Microfuchsia : la version allégée de Fuchsia OS

Malgré des défis comme des fluctuations budgétaires, le projet Fuchsia persiste. Récemment, on parle beaucoup de Microfuchsia, la version allégée et spécialisée du système d’exploitation Google Fuchsia. Elle est conçue pour les machines virtuelles, notamment ceux qui utilisent des technologies comme QEMU et pKVM. Les rumeurs présument qu’elle pourrait remplacer Microdroid, apportant plus de cohérence à l’écosystème Google.

Microfuchsia a pour vocation d’améliorer les performances des téléphones Android en gérant certaines tâches spécifiques de manière plus efficace. On peut s’attendre à une meilleure réactivité des smartphones, ainsi qu’à une optimisation de la consommation d’énergie. En isolant certains applications ou processus dans un environnement virtuel, Google cherche à renforcer la protection contre les menaces. Cette isolation réduit ainsi les risques de piratage et de vol de données.

Des indices d’intégration de Microfuchsia ont été repérés dans le projet Android Open Source. Cette découverte laisse penser que Google teste activement cette technologie pour une utilisation future sur les smartphones Pixel. Néanmoins, elle reste actuellement en phase d’expérimentation et Google n’a annoncé aucune date de déploiement officielle. Cependant, les développements en cours semblent prometteurs pour l’avenir de la sécurité mobile.

Bien que prometteurs, l’avenir de Google Fuchsia et Microfuchsia reste incertain. Le géant de la technologie n’a pas encore défini leur rôle par rapport aux Android et Chrome OS.