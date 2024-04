Android 15 DP2 : les nouvelles fonctionnalités annoncées !

Google continue d’améliorer certaines fonctionnalités sur son système Android, notamment le mode Desktop. Android 15 promet de revoir cette option, avec des améliorations. Le mode bureau, existant depuis Android 10, continue en effet de recevoir des évolutions. Outre ce mode, la firme promet aussi de nouvelles innovations pour le futur OS.

Une fonctionnalité similaire à Samsung DeX

Android 10 a introduit un mode bureau permettant de transformer un smartphone en un poste de travail similaire à un ordinateur de bureau. Cela rappelle la fonctionnalité Samsung DeX. Cette capacité était originellement conçue pour les développeurs afin de tester leurs applications. Elle offrait alors une expérience utilisateur minimaliste.

On observe cependant des évolutions notables avec l’update Android 14 QPR3 Beta 2.1. Cette mise à jour révèle un potentiel accru pour une utilisation quotidienne plus conviviale. Android Authority a expérimenté cette mise à jour et a posté une vidéo dessus. Le site a noté des améliorations significatives comme la possibilité de déplacer et de redimensionner les fenêtres sur l’écran, ainsi que l’introduction d’un mode multitâche efficace permettant d’afficher deux applications côte à côte.

Ces avancements indiquent une orientation vers un mode bureau plus riche et interactif. On ne peut toutefois confirmer la présence de cette fonction dans la version finale d’Android 15. Google peut en effet décider de ne pas déployer le projet si cela ne leur convient pas.

Découvrez la vidéo d’Android Authority ci-dessous :

VOIR AUSSI : Android 15 : on vous dit tout sur la prochaine version du système d’exploitation de Google

L’Adaptative Timeout sur Android 15

L’une des nouveautés intéressantes sur Android 15 concerne l’Adaptation Timeout. Google a prévu d’introduire cette fonctionnalité. Cette dernière a été conçue pour optimiser la gestion de l’énergie en adaptant intelligemment la temporisation de l’écran en fonction de l’attention de l’utilisateur. Il ne s’agit donc pas d’une durée prédéfinie, comme lorsqu’on configure le temps qu’il faut pour mettre en veille notre écran.

Cette fonction vise à réduire la durée pendant laquelle l’écran reste allumé inutilement. Pour cela, elle détecte si l’utilisateur n’est plus focalisé sur le téléphone. L’Adaptative Timeout d’Android 15 permettrait ainsi une diminution de la consommation énergétique du smartphone. On retrouve d’ailleurs une inspiration directe depuis « Screen Attention », même si Adaptative Timeout fonctionne de manière inverse.

Pour rappel, « Screen Attention », déjà existante sur Android, maintient l’écran actif tant que l’utilisateur le regarde. L’Adaptive Timeout entend éteindre l’écran plus rapidement lorsqu’il n’est pas utilisé. Selon Mishaal Rahman d’Android Authority, cette fonction pourrait être initialement exclusive aux appareils Pixel avec Android 15. Cela laisse suggérer une implémentation similaire à celle de fonctionnalités précédemment réservées à la gamme Pixel de Google. On suppose alors l’utilisation des capteurs frontaux pour détecter l’attention de l’utilisateur.

L’intégration du réseau Find My Device

Avec Android 15, Google s’apprête également à lancer un réseau Find My Device amélioré. Ce dernier exploite le Bluetooth pour créer un vaste réseau de localisation d’appareils perdus. Ce système permet à des milliards d’appareils Android de s’envoyer et de recevoir des signaux Bluetooth anonymes, facilitant la localisation d’un appareil perdu, même sans connexion internet directe.

Les signaux reçus par d’autres appareils sont cryptés et transmis aux serveurs de Google. Seul le propriétaire de l’appareil émetteur peut accéder à la localisation. Cette fonctionnalité, essentielle au bon fonctionnement du réseau Find My Device, nécessite que le Bluetooth reste actif. Reconnaissant l’importance de cette connexion, Android 15 introduira une option permettant de réactiver automatiquement le Bluetooth le lendemain de sa désactivation.

Cela permettrait d’assurer la continuité du service Find My Device et le soutien au réseau de localisation partagé, mais pourrait affecter l’autonomie de la batterie du smartphone.

VOIR AUSSI : Android de Google : un bien meilleur écosystème en 2024 ?

Les autres améliorations attendues

Android 15 s’annonce avec une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience utilisateur sur les appareils Android. Outre le réseau Find My Device, le mode bureau et l’Adaptative Timeout, on attend particulièrement le soutien amélioré pour les appareils pliables. Il devrait arriver avec une prise en charge accrue pour les écrans de couverture des modèles pliants. Cela promet alors une meilleure utilisation des applications dans divers formats d’affichage.

La communication par satellite sera également introduite. Cette option offrirait une messagerie bidirectionnelle même en l’absence de réseau cellulaire traditionnel. Elle devrait être d’abord exclusive aux appareils Pixel. D’autres ajouts incluent :

Des notifications avec des périodes de silence programmables ( notification cooldowns ) pour réduire les interruptions.

) pour réduire les interruptions. Le partage d’écran partiel pour une plus grande flexibilité dans la présentation des contenus.

pour une plus grande flexibilité dans la présentation des contenus. Une amélioration de la compatibilité avec les écrans bord à bord.

La liste provisoire des appareils compatibles avec cette mise à jour se concentre sur les derniers modèles Pixel, et le déploiement d’Android 15 est prévu entre août et octobre 2024.