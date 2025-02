Google I/O 2025 confirmée : les annonces les plus attendues

Ça y est, le compte à rebours est lancé ! Sur un post sur X, Google a confirmé les dates de sa conférence annuelle : Google I/O 2025. Elle se déroulera les 20 et 21 prochains au Shireline Amphitheatre de Mountain View en Californie. Cet événement, incontournable pour les geeks, promet de nombreuses annonces importantes. Rejoignez l’événement en direct sur Internet grâce en suivant ce lien.

L’intelligence artificielle au cœur des annonces

Présentée par Sundar Pichai, CEO de Google, la keynote d’ouverture fait office de sommaire pour les grandes orientations stratégiques du géant américain. « Lors de la conférence I/O, vous en apprendrez davantage sur les tout nouveaux produits, technologies et innovations de Google dans les domaines de l’IA, d’Android, et bien plus encore » annonce Google dans son communiqué officiel.

L’IA semble être l’un des sujets phares de cette édition 2025. Google prévoit notamment d’investir plus de 75 milliards de dollars dans ce domaine, avec des mises à jour significatives de son modèle d’IA Gemini. Parmi les nouveautés attendues, on retrouve Gemini 2.0 Pro et Gemini 2.0 Flash-Lite. Cette dernière est une version optimisée pour offrir plus de rapidité et d’efficacité énergétique. Et ce n’est pas tout ! Google devrait également annoncer des améliorations majeures pour ses différents services. Il s’agit entre autres de Google Maps, YouTube et Google Search. L’IA devrait être plus présente sur ces applications, avec des fonctionnalités innovantes comme Circle to Search.

Google devrait également introduire le Pixel 9a, ainsi que de nouvelles mises à jour pour Wear OS 6. Leur sortie commerciale serait prévue plus tard dans l’année.

VOIR AUSSI : Google I/O 2024 : Gemini répond en force contre ChatGPT

Android 16 et d’autres innovations attendues

Google I/O 2025 devrait entre autres lever le voile sur Android 16. La version bêta du système d’exploitation est d’ailleurs disponible depuis janvier 2025. Elle devrait booster les performances des smartphones pliants, avec une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement vidéo professionnelle baptisée APV (Advanced Professional Video).

D’autres annonces pourraient aussi concerner Android XR. Il s’agit du système d’exploitation dédié aux casques de réalité mixte et développé en collaboration avec Samsung. Cette plateforme aurait pour objectif de concurrencer des géants du secteur comme Apple et Meta.

Pour finir, cette édition 2025 de Google I/O devrait faire face à un concurrent de taille. En effet, la conférence coïncidera avec celui de Microsoft, Build, qui se tiendra du 19 au 22 mai 2025. Une synchronisation rare qui promet aux amoureux de technologies une semaine palpitante !