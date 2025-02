Dans de récentes fuites, on a pu apercevoir le nouveau Google Pixel 9a. Autant dire qu’il promet des évolutions très intéressantes. Avec un design s’inspirant des Pixel 9 et 9 Pro, le Pixel 9a s’équipe d’un écran plus grand avec des bordures plus « équilibrées ». Mais entre refonte esthétique, hausse des prix et des améliorations techniques, que vaut-il réellement ? Parviendra-t-il à convaincre face à la concurrence ?

Le Google Pixel 9a s’inspire des Pixel 9 et 9 Pro

Dans un rendu publié par OnLeaks, on peut avoir un premier aperçu du design du Google Pixel 9a. Et il y a pas mal de changements par rapport aux Pixel 9 et 9 Pro.

Déjà, dans un souci d’harmonisation, Google a décidé d’abandonner les bords arrondis au profit de contours et d’un écran totalement plat. Cette nouvelle approche rappelle les tendances des smartphones premium, notamment ceux d’Apple.

L’écran du Pixel 9a passerait de 6,1 à 6,3 pouces, améliorant le confort visuel sans alourdir le produit. En effet, malgré l’augmentation de l’écran, le poids du smartphone serait réduit à 186 g, soit 2 g de moins que le Pixel 8a. À l’arrière, le traditionnel bandeau photo disparaîtrait pour laisser place à un double capteur intégré directement dans la coque.

Enfin, on a entendu dire que le Pixel 9a serait équipé d’une puce Tensor G4. Cette dernière serait néanmoins une version optimisée pour réduire les coûts. Il ne bénéficierait pas également du modem Exynos 5400 des Pixel 9 et 9 Pro. Ce détail pourrait ainsi impacter la connectivité et la gestion de l’autonomie. Mais, cela ne devrait pas poser un problème, car le Pixel 9a devrait être alimenté par une batterie de 5 100 mAh. Un modèle prévu pour afficher une endurance supérieure.

Les prix : un compromis fait par la marque pour séduire les consommateurs

Selon les rumeurs, le Google Pixel 9a connaîtrait une légère hausse de prix par rapport au Pixel 8a. La version 128 Go serait proposée à 549 €, tandis que la version 256 Go pourrait coûter environ 649 €. Contre un prix moyen de 415 € à 408 € pour le Pixel 8a. Les précommandes devraient débuter le 19 mars prochain, avec un lancement le 26 mars 2025. Tout cela reste bien entendu à confirmer.

Le Pixel 9a devrait profiter de l’Android 15 dès sa sortie, avec 7 ans de mises à jour garanties. Google veut absolument sur la longévité pour séduire les utilisateurs. Reste à voir si cela suffira pour rivaliser avec ses principaux concurrents, le Samsung Galaxy A55 et le Nothing Phone (2a).