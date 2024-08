Google Lens : nouvelle fonctionnalité boostée à l’IA très utile arrive

Google Lens est déjà reconnu pour ses capacités de recherche visuelle. Pourtant, il ne cesse d’améliorer la précision de ses résultats afin d’offrir une expérience plus intuitive et personnalisée. Après une mise à jour, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos pour ajouter un contexte vocal à leurs recherches.

Enregistrez des vidéos pour ajouter un contexte vocal à vos recherches

Depuis l’introduction de Multisearch en 2022, Google cherche toujours à améliorer l’ajout de contexte aux recherches visuelles. Le processus, autrefois jugé fastidieux, se simplifie considérablement avec la fonctionnalité « Speak now to ask about this image ». Grâce à l’intégration de l’IA Gemini, Google Lens permet désormais d’ajouter des commentaires vocaux aux recherches par image.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée pour la première fois en juin de cette année par l’expert Android, Mishaal Rahman. Dans sa vidéo sur la plateforme X, il demande des détails sur un gâteau qu’il a photographié. Grâce à ses commentaires vocaux, notre source obtient des résultats précis. Pour en tirer le meilleur parti, soyez donc précis dans votre commentaire vocal. Plus vous donnerez de détails pertinents, plus les résultats seront ciblés.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série d’améliorations basées sur l’intelligence artificielle, comme les récentes mises à jour de Chrome. De plus, elle témoigne de l’engagement de Google à rendre ses outils de recherche toujours plus performants.

Que faire pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité ?

Si vous voulez faire un test, voici comment procéder :

Assurez-vous d’avoir les dernières versions de l’application Google et de Google Lens. Vous n’avez qu’à les télécharger depuis Play Store. Ouvrez l’application et recherchez l’icône de recherche animée. Suivez les instructions, l’interface vous guidant pour utiliser la fonction vocale. Testez la fonctionnalité sur différents types d’images pour explorer toutes ses possibilités.

Google a déjà déployé cette mise à jour à travers ses serveurs, rendant la fonctionnalité accessible à un large éventail d’utilisateurs Android. Comprenez donc que la mise à jour demeure déjà disponible sur un bon nombre d’appareils. Néanmoins, si la fonction n’apparaît pas encore sur votre téléphone, il faut patienter, le déploiement se faisant par vagues.