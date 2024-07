Google Gemini 1.5 Flash : la réponse de Google à GPT-4o mini ?

Google vient de lancer Gemini 1.5 Flash au grand public, une version plus efficace et plus rapide de son modèle d’intelligence artificielle générative. Cette nouvelle version arrive dans un contexte de concurrence accrue, notamment face à GPT-4o mini d’OpenAI. Le géant de la technologie nous l’a présentée en mai dernier, lors du Google I/O 2024.

Une mise à jour prometteuse pour l’IA de Google

Le nouveau modèle Gemini 1.5 Flash est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Il offre une nette amélioration de la vitesse de réponse, ainsi que des interactions de meilleure qualité. Un changement technique important concerne la fenêtre de contexte, qui passe à 32 000 tokens. Cette augmentation permet à l’IA de gérer des conversations plus longues et des contextes plus complexes. La nouvelle version de Gemini excelle aussi dans diverses tâches comme le résumé, le sous-titrage et l’extraction de données.

Google a particulièrement travaillé sur le raisonnement et la compréhension des images, rendant son chatbot conversationnel plus polyvalent que jamais. Il a aussi renforcé la fiabilité de son IA générative en réduisant les hallucinations afin d’inspirer confiance aux utilisateurs. Dans un souci de transparence, Gemini affiche désormais les sources de ses réponses sous forme de lien. C’est une très bonne manière de vérifier la fiabilité des informations fournies.

En ce qui concerne l’accessibilité, Gemini 1.5 Flash est accessible dans 40 langues et plus de 230 pays. Parmi les autres nouveautés, il devient possible d’importer des fichiers depuis Google Drive ou depuis l’appareil de l’utilisateur pour effectuer une analyse. En outre, l’IA s’intègre dans Google Messages pour faciliter son utilisation au quotidien.

VOIR AUSSI : Google intègre Gemini à ses applications de productivité : quels sont les changements ?

Gemini s’offre désormais aux ados moins de 18 ans

Une nouveauté intéressante est l’ouverture de Gemini aux adolescents de 13 ans et plus. Google a mis en place des mesures de protection supplémentaires. Il a même prévu un guide détaillé pour aider les ados à utiliser son outil de manière responsable et éthique.

Gemini 1.5 Flash se démarque de GPT-4o Mini d’OpenAI par sa gratuité et sa large couverture linguistique et géographique. Son intégration à l’écosystème Google constitue un autre point de différenciation, avec des promesses d’extensions vers Gmail et Google TV.