Google Photos, l’outil de gestion d’images en ligne de Google, introduit une section « Documents » sur sa version web. Cette mise à jour promet de simplifier notre quotidien, surtout pour bien organiser nos documents numériques.

Une nouvelle section « Documents » pour simplifier l’organisation

Nos smartphones stockent de plus en plus de données, servant tel qu’un appareil photo, un scanner et un bloc-notes. Pour gérer cette masse d’informations, Google Photos propose une solution pratique qu’on appelle la section « Document ».

Déjà appréciée sur les mobiles, cette fonctionnalité arrive dans la version web de l’outil. Elle se trouve dans la bibliothèque, à côté des options habituelles comme Favoris ou Albums. Pour y accéder, il suffit de taper « Documents » dans la barre de recherche ou aller directement sur le site : photos.google.com.

Elle trie automatiquement vos documents en catégorie : captures d’écran, livres, informations d’événements, pièces d’identité, notes, moyens de paiement, reçus… Fini le temps où vous deviez fouiller dans des centaines de photos pour trouver un document important. Désormais, Google Photos s’occupe de tout.

L’intérêt est évident pour les utilisateurs qui travaillent constamment sur ordinateur. Si tel est votre cas, vous n’avez plus besoin de transférer vos documents du smartphone au PC. Vous les retrouvez instantanément sur le web, prêts à être consultés ou partagés.

VOIR AUSSI : Google intègre Gemini à ses applications de productivité : quels sont les changements ?

Google Photos veut assurer une meilleure expérience utilisateur

Google Photos va plus loin que de classer vos documents sur la version web de sa plateforme. Vous pouvez faire des recherches à partir du contenu de vos images. Par exemple, vous avez photographié une recette de tarte aux pommes, mais que vous aviez du mal à retrouver la photo. Tapez simplement « tarte aux pommes » et Google Photos s’en chargera pour vous.

La section Documents sur le web s’ajoute à d’autres améliorations récentes de l’outil de stockage d’images de Google. On parle ici de la suppression automatique des photos ratées ou de l’éditeur des vidéos. Certaines rumeurs parlent même d’une future application nommée Ask Photos qui utiliserait l’intelligence artificielle. Toutes ces nouveautés ont pour vocation d’enrichir l’expérience utilisateur.

Contrairement à la version mobile sur iOS et Android, on ne peut pas encore réorganiser manuellement les catégories sur le web. Malgré cette limite, cette mise à jour montre que Google cherche toujours à améliorer son service photo, quel que soit l’appareil utilisé.