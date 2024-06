Dans un article de blog sur les mises à jour de Google Workspace, la société confirme la disponibilité générale de Gemini. Il apparaît désormais en tant que nouveau panneau latéral dans les applications populaires, notamment Gmail, Docs, Sheets, Slides et Drive. Google intègre dorénavant Gemini : zoom sur cette nouveauté.

Un assistant IA puissant au service de la productivité

Dans Gmail, Gemini peut, par exemple, générer automatiquement des réponses à des e-mails. L’IA peut aussi proposer des résumés de conversations ou encore traduire des messages. Imaginez pouvoir rédiger un courriel en quelques secondes, ou comprendre instantanément un message en langue étrangère !

Docs et Google Drive bénéficient également de l’apport de Gemini. Le modèle d’IA peut suggérer des reformulations, corriger des fautes de grammaire ou proposer des graphiques pertinents. Il peut encore co-créer des documents en temps réel. Autant de fonctionnalités visant à booster la productivité et la collaboration entre collègues.

« Grâce au panneau latéral, Gemini peut vous aider à résumer, analyser et générer du contenu en utilisant les informations recueillies à partir de vos e-mails, documents et bien plus encore, le tout sans changer d’application ou d’onglet », indique le blog.

Gemini pour Google Workspace : quelques craintes à l’horizon ?

Cette initiative n’est pas sans susciter des interrogations. Certains craignent que l’IA ne remplace à terme les travailleurs du savoir. D’autres s’inquiètent des questions d’éthique et de confidentialité des données. Une utilisation excessive de l’IA peut amener les utilisateurs à perdre leurs compétences et leur autonomie. Il est important de veiller à ce que les utilisateurs conservent la capacité de penser de manière critique et de prendre des décisions par eux-mêmes.

Les systèmes d’IA peuvent être complexes et difficiles à comprendre. Cela peut amener les utilisateurs à se sentir impuissants et à manquer de contrôle sur leurs données et leurs expériences. Il est important que la firme fasse preuve de transparence sur le fonctionnement de Gemini. Ceci afin de permettre aux utilisateurs de comprendre comment leurs données sont utilisées.

Il se révèle crucial que Google prenne ces préoccupations au sérieux. La mise en place des garde-fous pour garantir un usage responsable de l’IA est de mise. L’entreprise doit également s’engager à accompagner les utilisateurs dans l’apprentissage et la prise en main de ces nouvelles technologies.