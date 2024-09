Sélectionnez les bons accessoires vous permettra de prolonger la durée de vie de votre Pixel 9, mais pas que. Si vous êtes l’heureux propriétaire de ce flagship de Google, vous êtes à la bonne adresse. Découvrez les trois accessoires incontournables qui vous permettront d’exploiter pleinement le potentiel de votre smartphone.

Un protège-écran autorégénérant sur le Google Pixel 9

L’écran de votre Pixel 9 est l’un de ses composants les plus sensibles. C’est pourquoi un protège-écran autorégénérant est un accessoire indispensable. Ce type de protection se distingue par sa capacité à éliminer de petites rayures au fil du temps, grâce à une couche de polymère spéciale. Ce dernier se répare automatiquement lorsqu’il est exposé à la chaleur. Il vous assurera ainsi une surface toujours lisse et sans marques visibles.

Outre la protection contre les rayures, le protège-écran autorégénérant offre une défense efficace contre les chocs. Cet accessoire pour votre Pixel 9 se marie parfaitement avec l’esthétique du téléphone. Tout cela sans altérer la clarté ou la sensibilité tactile de l’écran. En d’autres termes, vous bénéficiez d’une protection maximale sans compromis sur l’expérience utilisateur. Concernant le prix, il tourne entre 15 et 30 euros selon la marque et la qualité du matériau.

Une housse Spigen

La marque Spigen est réputée pour ses coques de protection robustes et élégantes. Cet accessoire pour Pixel 9 est donc le choix idéal pour quiconque cherche à protéger son appareil… Sans sacrifier son design.

Il existe, par exemple, le « Spigen Ultra Hybrid ». Il complète parfaitement le design du Pixel 9 Pro Fold. Son design transparent vous permet de mettre en valeur son esthétique et sa couleur, tous uniques. Il offre un ajustement fin et serré qui absorbe les chocs. Il est doté de cadres surélevés à l’avant et à l’arrière, protégeant l’écran et l’appareil photo des coups et des chutes.

Les modèles Spigen se distinguent par leur finesse. Ces accessoires pour Pixel 9 évitent d’alourdir l’appareil. Leur design ergonomique améliorant la prise en main séduit également de nombreux propriétaires. Leurs points faibles ? Pas de béquille intégrée et pas de compatibilité MagSafe intégrée. Le tarif ? La fourchette de prix se situe entre 20 et 40 euros en fonction du modèle (ultra-fin, renforcé, etc.).

La montre connectée Google Pixel Watch 3

Pour compléter l’écosystème d’accessoires Google autour de votre Pixel 9… Rien de mieux que le Google Pixel Watch 3. Cette montre connectée est le compagnon idéal pour ceux qui veulent rester connectés tout en surveillant leur santé. Grâce à son intégration parfaite avec le dernier-né Google, cette montre permet plusieurs tâches :

Gérer vos notifications ;

Suivre vos activités sportives ;

Surveiller vos paramètres de santé, comme le rythme cardiaque et le sommeil.

La Pixel Watch 3 se distingue également par sa longue autonomie et son design moderne, s’adaptant à tous les styles. Compatible avec Android, elle permet une synchronisation en temps réel avec votre téléphone. Il va sans dire que cela vous garantit une bonne fluidité d’utilisation sans égale. Déboursez entre 350 et 400 euros pour cet accessoire.

Vous l’avez compris. Investir dans ces produits, c’est assurer une expérience utilisateur enrichie tout en préservant la durabilité de votre smartphone. En espérant que Google usera encore de son talent pour nous épater sur des accessoires qui upgraderont aussi notre quotidien.