Depuis un mois, Google a levé le voile sur la série Pixel 9. Comme à l’accoutumée, l’accent a été mis sur les innovations logicielles, en particulier les fonctionnalités d’IA. Les améliorations matérielles majeures ont ainsi été reléguées au second plan. Certaines de ces fonctionnalités IA avancées pourraient bientôt être accessibles aux utilisateurs des anciens modèles Pixel.

Des fonctionnalités IA du Pixel 9 bientôt sur les Pixel 6, 7 et 8 ?

Le lancement de la série Pixel 9 a introduit des améliorations significatives. Nous parlons notamment du domaine de la photographie avec des fonctions comme Magic Editor, Add Me et Video Boost for Night Sight. Ces innovations ont captivé l’attention des passionnés de technologie. Mais il semblerait que Google ne réserve pas ces avancées uniquement aux utilisateurs des Pixel 9.

Selon AssembleDebug, via Android Authority, le code de l’application Google Photos indique que deux fonctionnalités majeures de l’IA des Pixel 9 pourraient bientôt être intégrées aux Pixel plus anciens. Reimagine et Auto Frame seront bientôt sur les Pixel 6, 7 et 8. Ces deux outils se démarquent par leurs capacités à enrichir et transformer les photos prises avec le smartphone.

Reimagine permet aux utilisateurs de modifier profondément une image, en ajoutant ou retirant des éléments. Il peut aussi suggérer des ajustements simplement en décrivant ce que vous souhaitez voir dans l’image.

Auto Frame donne la possibilité de recadrer et ajuster une photo après sa prise. Il offre une flexibilité inédite dans la gestion des images.

Trois versions de l’application Photos en développement

Un autre point intéressant est que Google développe actuellement trois versions distinctes de l’application Google Photos. Chaque version serait adaptée à différents segments de téléphones :

Une version pour les appareils non Pixel,

Une autre pour les Pixel 6 à 8 (2021-2023),

Et une dernière pour les Pixel lancés en 2024 et au-delà.

Cette approche permettrait à Google de proposer des fonctionnalités spécifiques aux utilisateurs en fonction de leur appareil. Tout cela en assurant que certaines innovations des nouveaux modèles puissent être rétrocompatibles avec les précédents. Cela suit une tendance déjà observée par le passé.

Bien que nous n’ayons pas encore de confirmation officielle quant à la date de sortie de ces fonctionnalités sur les anciens Pixel… L’apparition de ces éléments dans le code laisse présager une prochaine mise à jour. Google continue ainsi de renforcer son écosystème, en offrant des innovations à un plus large éventail d’utilisateurs.