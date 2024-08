Google Wallet accueille une nouvelle section pour tout numériser

Le portefeuille numérique de Google continue d’évoluer pour offrir toujours plus de fonctionnalités pratiques à ses utilisateurs. En effet, la nouvelle fonction Everything Else de Google Wallet permet désormais de transformer de nombreuses cartes et papiers en versions digitales. Découvrez comment cette mise à jour rend l’application encore plus utile pour simplifier notre vie au quotidien.

Google Wallet numérise tous vos documents grâce à l’IA

Annoncée lors du Google I/O 2024, la section Everything Else de Google Wallet remplace l’ancienne fonctionnalité « Photo ». Elle permet aux utilisateurs de numériser pratiquement n’importe quelle carte ou n’importe quel billet physique.

Vous pouvez, par exemple, ajouter des cartes de fidélité, des permis de conduire, des billets d’événements directement dans votre portefeuille numérique. Ajoutez à cette liste la carte de visite, la carte d’assurance santé, la carte d’électeur, la carte d’identité, la carte de séjour et bien plus encore. L’objectif de Google étant de simplifier le quotidien de ses utilisateurs en centralisant tous les documents importants à portée de main.

Google Wallet doit cette prouesse à l’intelligence artificielle qui extrait automatiquement les informations essentielles des documents scannés. Pour les documents confidentiels, qui sont classés comme « privés », le portefeuille numérique les stocke uniquement sur votre téléphone. Ils ne sont pas synchronisés avec vos autres appareils et nécessitent une authentification pour y accéder. Vous avez ainsi la certitude que vos données personnelles restent protégées.

Comment utiliser Everything Else de Google Wallet ?

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faudra mettre à jour l’application Google Wallet. Puis, sélectionnez « Ajouter à Google Wallet » et faites défiler jusqu’à la section « Everything Else ». Ici, il vous suffit de prendre une photo du document que vous souhaitez numériser. Et Google Wallet se charge de tout, en utilisant l’IA pour identifier et organiser les informations. Bien évidemment, vous pouvez ajuster les données extraites, si nécessaire, avant de finaliser le processus.

Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les utilisateurs Android aux États-Unis. Google n’a pas encore communiqué de date précise pour un déploiement international. Il est possible que certaines limitations s’appliquent selon les pays. Cela concerne notamment les documents officiels comme la carte d’identité en France.

Si l’option « Everything Else » n’apparaît pas encore sur votre application, un simple redémarrage de l’application pourrait activer la mise à jour.