iPhone : 10 fonctionnalités qu’Apple a copiées sur Android

L’innovation reste à ce jour l’un des piliers clés qui ont propulsé Apple au sommet de la technologie. Avec les iPhone, les MacBook, les iPads, les iPods et autres produits au design marquant et aux fonctionnalités distinguées, la marque de Cupertino s’est taillé un rang impeccable au nombre de ses paires. Cependant, les fonctionnalités qu’Apple intègre à ses appareils ne sont pas toujours ses idées originales. Au fil des années, Apple a adapté et intégré certaines idées populaires déjà présentes dans l’écosystème Android pour améliorer l’expérience utilisateur de ses propres appareils.

Écran toujours allumé (Always-On Display)

Il s’agit d’une fonctionnalité qui maintient l’écran du smartphone toujours allumé. Elle permet de voir l’heure, les notifications et d’autres informations sans avoir à déverrouiller le téléphone. Disponible sur les smartphones Android depuis longtemps, Always-On Display a été introduit sur les iPhone 14 Pro avec iOS 16.

Widgets sur l’écran d’accueil

Inspirés des ordinateurs, les widgets sur l’écran d’accueil permettent d’accéder rapidement à certaines fonctionnalités des applications sans nécessairement ouvrir lesdites applications. Elle est disponible sur les smartphones Android depuis 2009, avec la possibilité de les personnaliser et de déplacer. Il a fallu attendre iOS 14 pour qu’ils arrivent sur l’iPhone.

Multitâche amélioré et écran partagé

C’est en 2016 que Google déploie Android 7.0 (Nougat) avec la fonctionnalité split screen. Elle permet de diviser l’écran en deux pour utiliser deux applications simultanément. Apple a enfin ajouté une gestion améliorée du multitâche avec iPad OS15, permettant l’utilisation de deux applications côte à côte sur l’iPad. Une fonctionnalité que la marque n’a toujours pas introduite dans ses iPhone.

Personnalisation de l’interface

Android offre un haut niveau de personnalisation, permettant de modifier les icônes, les thèmes, et bien plus. Avec les thèmes, l’utilisateur peut par exemple changer la couleur des icônes, leur forme et leur manière de s’afficher. Même si Apple n’a toujours pas autorisé les thèmes, elle a commencé à offrir davantage de flexibilité avec iOS 14 et iOS 16, notamment avec la personnalisation des icônes d’applications et des écrans d’accueil.

Chargement sans fil (Wireless Charging)

Le premier smartphone à supporter le chargement sans fil est arrivé en 2012, sous Android 4.2 (Jelly Bean). Il s’agissait du Nexus 4. L’année suivante, les différents fabricants Android l’ont intégré à leur smartphone. Il faudra attendre 5 ans, avec la sortie de l’iPhone 8 pour qu’Apple l’ajoute à ses smartphones.

Mode sombre (Dark Mode)

La liberté de personnalisation a toujours une caractéristique d’Android. C’est dans ce cadre que le mode sombre, qui permet de réduire la luminosité de l’écran et d’économiser de l’énergie, a été ajouté aux smartphones Android avec la version 9. L’année suivante, Apple l’intègre à son écosystème avec iOS 13.

Mode économie d’énergie

Le mode d’économie d’énergie est une fonctionnalité présente depuis Android 5.0 Lollipop, en 2014. Elle permet de prolonger la durée de vie de la batterie en limitant certaines activités en arrière-plan. L’année suivante, en 2015, Apple l’ajoute à ses appareils mobiles avec iOS 9.

Notifications groupées

Cette fonctionnalité permet au smartphone de regrouper les notifications similaires pour permettre une gestion plus facile à l’utilisateur. Android l’a offerte dès la version 7.0 (Nougat). Apple a ajouté cette fonctionnalité à iOS 12, en 2018.

Améliorations de l’interface de verrouillage

Autre fonctionnalité de personnalisation longtemps bridée par Apple, elle permet aux utilisateurs de voir les notifications sans avoir besoin de déverrouiller le smartphone. Elle est disponible sur les appareils Android depuis la version 5.0 (Lollilop). Ce n’est qu’en 2021 qu’Apple le permet avec la mise à jour iOS 14.5.

Enfin de compte, l’innovation ne se résume pas à créer ce qui n’existe pas ; c’est aussi améliorer l’existant. Ce phénomène est courant dans l’industrie des smartphones, où les fonctionnalités populaires sont reprises par les différents systèmes d’exploitation. Et il en reste plusieurs qu’Apple lorgne encore.