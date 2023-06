Cette fonctionnalité décharge 4 fois plus vite votre batterie iPhone et Android

C’est en 2022 que la fonctionnalité Always-on fait son arrivée sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il s’agit d’un mode qui permet au smartphone de rester allumé, même quand il entre en veille. Si elle est nouvelle sur les smartphones d’Apple, c’est une vieille fonctionnalité sur les smartphones Android. Grâce à elle, plus besoin d’appuyer sur la touche d’alimentation pour déverrouiller le téléphone. Il suffit de rapprocher votre doigt de l’écran pour qu’il s’allume. Néanmoins, si vous l’ignoriez, cette fonctionnalité ne fait pas du bien à votre batterie. Une récente étude de DXOMARK y a fait la lumière.

Une fonctionnalité qui coûte 4 fois plus de batteries

Pour son analyse, DXOMARK a mis quatre smartphones à l’épreuve. Il s’agit du Xiaomi 12S Ultra, de l‘iPhone 14 Pro Max, du Samsung Galaxy S23 Ultra et du Google Pixel 7 Pro. Chacun des smartphones est doté de la fonctionnalité Always-on et équipé d’un écran AMOLED. Testés avec les mêmes paramétrages et dans les mêmes conditions, ils présentent divers impacts, mais la conclusion est unanime. La batterie de votre téléphone avec l’Always-on activé se vide 4 fois plus vite que sans lorsqu’il est désactivé.

Plus précisément, si vous votre téléphone fait normalement 400 heures en veille sans l’Always-on, il ne fera que 100 heures d’autonomie lorsque la fonctionnalité est activée.

Faut-il plus que cela pour affirmer que le confort est coûteux ? Certainement pas. Découvrez le résultat des analyses sur cette image.

Tel que vous le voyez, les smartphones qui ont convenablement une bonne autonomie sont ceux qui se vident le plus avec l’option Always-on. Avec l’écran toujours allumé, nous voyons que c’est le Google Pixel 7 Pro qui est le plus autonome. Pourtant, c’est le moins résistant de tous, en condition normale.

Un manque d’optimisation de la part des constructeurs

Selon la conclusion de DXOMARK, le problème proviendrait d’un manque d’optimisation. Pour s’en rendre compte, l’analyste a décidé de voir combien de mAh les smartphones perdent quand ils se déchargent, puisque toutes les batteries n’ont pas la même capacité.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, celui qui s’en sort le mieux est Apple avec son iPhone 14 Pro Max. Le smartphone ne perd que 9,3 mAh. Ensuite, on retrouve le Xiaomi 12S Ultra, avec 9,8 mAh de perte. Le mauvais élève n’est autre que le Google Pixel 7 Pro.

En fin de compte, la meilleure des choses à faire est de désactiver cette option sur votre smartphone. Elle est énergivore et n’apporte pas grand-chose.