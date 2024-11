Quelques jours après avoir lancé des tests, Meta a officiellement déployé les flux personnalisés de Threads pour tous les utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité permet de centraliser vos sujets d’intérêt et vos comptes favoris dans un seul flux. Votre navigation se verra transformée en une expérience sur-mesure. Découvrez comment ces flux fonctionnent et pourquoi Threads continue de devancer ses concurrents.

Les flux personnalisés de Threads : un grand plus pour les utilisateurs

Les flux personnalisés de Threads offrent une flexibilité inédite pour organiser et consulter vos contenus préférés. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez suivre à la fois des sujets spécifiques et des comptes individuels dans un flux unique.

Voici comment ça fonctionne : recherchez un sujet, cliquez sur le menu à trois points à côté de la barre de recherche, puis sélectionnez « Créer un nouveau flux ». Vous pouvez aussi ajouter des sujets supplémentaires ou des comptes à partir du même menu.

L’objectif est clair : rendre l’expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Que ce soit pour suivre une niche spécifique ou diversifier les contenus selon vos centres d’intérêt, Threads permet de structurer votre navigation comme jamais auparavant. Ce déploiement rapide montre l’engagement de Meta à rester compétitif face à des plateformes rivales telles que Bluesky.

Une concurrence accrue dans l’univers des réseaux sociaux

Si Threads innove, c’est en partie pour contrer la montée en puissance de Bluesky, une autre plateforme sociale qui gagne du terrain. Bluesky, qui propose également des flux personnalisés, a récemment atteint 20 millions d’utilisateurs. Elle enregistre une croissance impressionnante d’un million d’inscriptions quotidiennes. Face à cette pression, Meta a accéléré la mise en place de ses propres fonctionnalités pour Threads.

Cependant, Threads reste largement dominant. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a confirmé que la plateforme a dépassé les 15 millions d’inscriptions en novembre. Tout cela avec une cadence similaire d’un million d’utilisateurs par jour. Cette supériorité numérique démontre que Threads continue de capter une part importante du marché. Et cela, même face à des alternatives prometteuses comme Bluesky.

Avec Threads, l’avenir des réseaux sociaux semble plus adaptable que jamais. En regardant vers l’avenir, cette évolution soulève des questions intéressantes. Nous pouvons insinuer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la recommandation de contenus et la personnalisation des expériences numériques. À mesure que ces technologies progressent, Threads et d’autres plateformes pourraient intégrer des algorithmes encore plus sophistiqués. Elles pourront redéfinir la manière dont nous interagissons avec l’information en ligne.