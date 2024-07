Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et Threads, vient de modifier son étiquette pour les images générées par l’intelligence artificielle. Ceci est pour faire suite aux nombreuses plaintes de photographes professionnels. Le label « Made with AI » est donc remplacé par « AI Info ». Cette approche tend à améliorer la transparence des contenus modifiés par l’IA, tout en répondant aux attentes des utilisateurs.

Origine et contexte de l’étiquette IA de Meta

Cette histoire a commencé après que Meta a fait l’objet de critiques concernant sa politique de « médias manipulés ». L’entreprise décide alors d’introduire une étiquette « Made with AI » pour distinguer le contenu généré par l’intelligence artificielle. Cependant, cette initiative a rapidement soulevé des problèmes.

De nombreux photographes professionnels voient leurs photos réelles étiquetées à tort comme étant « Made with AI ». Parmi les concernés, on peut citer le cas de Pete Souza, un ancien photographe de la Maison-Blanche. Il a vu l’une de ses photos marquée du fameux label après un simple recadrage avec Adobe.

Ce problème provient, apparemment, de la manière dont Meta détecte les modifications faites avec l’intelligence artificielle. Son système de détection, basé sur des normes C2PA et IPTC, étiquette toute photo modifiée par des outils AI. L’utilisation d’Adobe Generative AI Fill illustre parfaitement ce problème, déclenchant l’étiquette pour de simples ajustements. Cette approche crée une confusion chez les utilisateurs et les photographes professionnels. Ces derniers ont même fait valoir que des modifications légères ne devraient pas être assimilées à des créations par intelligence artificielle.

Pour résoudre ce problème, Meta remplace alors le tag « Made with AI » par « AI info » sur toutes ses applications.

Comment fonctionne ce nouveau label ?

Le nouveau tag « AI info » offre plus de nuances et d’informations que son prédécesseur. Ce label cliquable fournit un contexte précis sur le contenu concerné, couvrant vidéos, images et audio. Comme, Meta utilise toujours les métadonnées C2PA et IPTC pour détecter l’usage d’outils IA. Ce changement risque de ne pas résoudre complètement tous les problèmes.

Le système de détection pourrait encore mettre une étiquette AI Info sur les photos retouchées avec des outils de retouche. Pourtant, certaines images entièrement générées par l’IA pourraient passer inaperçues sans métadonnées appropriées. Cette situation inquiète les créateurs de contenu, notamment les photographes, sur la perception de leur travail.

Kate McLaughlin, la porte-parole de Meta, reconnaît la complexité du problème. « Nous travaillons avec des entreprises de l’industrie pour améliorer notre approche d’étiquetage. », souligne-t-elle. Elle ajoute : « Le nouveau tag “AI info” est le résultat de cette amélioration. ».

En tout cas, ce que Meta a fait marque une étape importante dans la transparence du contenu en ligne. D’autant plus que l’intelligence artificielle est devenue omniprésente dans la création de contenu de tout genre.