Samsung a surpris son public en réorientant son projet ambitieux de lunettes XR. On s’attendait à un casque révolutionnaire pour rivaliser avec l’Apple Vision Pro. Toutefois, la firme coréenne s’engage dans une voie inattendue. Découvrons les raisons de ce virage stratégique et ses implications pour l’avenir de la réalité étendue.

Les ambitions des lunettes XR et des attentes réalistes

Les lunettes XR de Samsung ont vu leur production réduite à seulement 50 000 unités, bien en deçà des prévisions. Ce choix, bien que surprenant, reflète une réévaluation stratégique. Contrairement à un casque VR immersif haut de gamme, les lunettes XR privilégieront une conception légère et simplifiée. En effet, voici les dernières spécifications révélées : une batterie de 155 mAh, un poids de 50 g et un processeur Snapdragon AR1. Donc, pas d’écran intégré comme pour ses concurrents.

Cette orientation vise à répondre aux attentes actuelles du marché. Les appareils légers et pratiques dominent la demande, au détriment des casques immersifs plus lourds. Samsung semble miser sur une adoption progressive des lunettes XR. Le géant en tech se concentre alors sur des fonctionnalités d’intelligence artificielle, plutôt que sur une expérience de réalité virtuelle immersive. Il s’aligne plus sur les besoins des utilisateurs et des développeurs. D’autres raisons expliquent-elles ce revirement de situation ?

VOIR AUSSI : Lunettes connectées Google (Gemini) – Samsung : un futur compétiteur pour Meta et Ray-Ban ?

Les défis techniques et la réduction du facteur risque

Plusieurs facteurs ont conduit Samsung à ajuster ses ambitions XR. D’abord, l’échec commercial du casque Apple Vision Pro. Malgré des caractéristiques impressionnantes, il a démontré les limites actuelles du marché. Ensuite, les défis techniques, notamment liés à la technologie micro-OLED et aux rendements des semi-conducteurs, ont ralenti les avancées du projet.

En parallèle, Samsung semble vouloir se démarquer par une offre plus accessible et moins risquée. L’objectif est d’accompagner les smartphones Galaxy avec des lunettes intelligentes compactes. Cela cible surtout un usage quotidien simplifié plutôt qu’une immersion totale. Cette approche, soutenue par la plateforme Snapdragon XR et Google Gemini, met l’accent sur des interactions augmentées fluides. Celles-ci seraient plus adaptées aux utilisateurs en quête d’innovation pratique.

Les lunettes XR de Samsung devraient être dévoilées lors du premier événement Galaxy Unpacked de janvier 2025. Pour éviter toute déception, sachez que l’annonce pourrait se limiter à une image ou une vidéo teaser, sans révéler tous les détails sur le produit. Leur lancement commercial serait prévu pour le troisième trimestre 2025, entre juillet et septembre. Bien sûr, toujours sous réserve de retards supplémentaires. Avec un prix estimé entre 500 et 700 euros, elles se positionneraient comme une alternative abordable à l’Apple Vision Pro (3 500 euros). Développées en partenariat avec Google et Qualcomm, ces lunettes ambitionnent également de rivaliser avec les Ray-Ban connectées de Meta.