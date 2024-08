Ray-Ban et Meta : lunettes connectées boostées par l’IA

Les dernières créations de Meta, autrefois Facebook, marquent un tournant dans l’univers des lunettes avec les nouvelles Ray-Ban Meta. Elles sont équipées de l’IA avancée Llama 3 et redéfinissent l’expérience visuelle. Meta et Ray-Ban unissent leurs forces pour concevoir une génération inédite de lunettes connectées. Intégrant ainsi des capacités avancées d’intelligence artificielle. Ces dispositifs vont au-delà du simple accessoire de mode pour devenir des outils technologiques de premier plan.

Découvrez les fonctionnalités avancées des lunettes Ray-Ban et Meta

La nouvelle paire, appelée Ray-Ban Meta Smart Glasses (sans le label Stories), est conçue pour être portée au quotidien. Elle capture des photos et des vidéos avec une vision similaire à celle de vos yeux.

VOIR AUSSI : Meta Verified : vers un flux exclusif pour les abonnés payants ?

Une vision contextuelle

Elle est équipée d’une technologie de caméra intégrée discrète. Les lunettes Meta captent et analysent votre environnement en temps réel. Grâce à l’IA Llama 3, elles offrent des descriptions détaillées des objets et des scènes qui vous entourent, transformant chaque regard en une opportunité d’apprentissage instantané.

Un assistant personnel

Bien plus qu’un simple accessoire, les lunettes Meta jouent le rôle d’un assistant personnel intelligent. Elles génèrent des légendes pour vos photos, détaillent les caractéristiques des objets manipulés et traduisent les textes rencontrés. Améliorant ainsi chaque interaction quotidienne grâce à leur IA intégrée.

Un accès instantané aux informations

Grâce à leur assistant virtuel, les lunettes Meta vous connectent instantanément à un flux constant d’informations en temps réel. Que ce soit pour consulter les actualités, obtenir des informations touristiques ou des recommandations de restaurants, elles répondent à vos besoins sur-le-champ, enrichissant ainsi chaque instant par une expérience d’apprentissage continue.

Les caractéristiques des lunettes Ray-Ban Meta

Les nouvelles lunettes Ray-Ban Stories offrent des fonctionnalités innovantes pour enrichir votre quotidien :

Objectif grand-angle HD 12 MP. Vous pouvez capturez des photos et des vidéos panoramiques de haute qualité grâce à l’objectif grand-angle HD 12 mégapixels. Enregistrez également des vidéos immersives avec un son riche et détaillé grâce au système innovant de 5 micros intégré .

Vous pouvez capturez des de haute qualité grâce à l’objectif grand-angle HD 12 mégapixels. Enregistrez également des vidéos immersives avec un son riche et détaillé grâce au . Son de qualité supérieure. Les haut-parleurs de qualité supérieure des lunettes Ray-Ban Stories vous permettent de profiter de vos chansons avec des basses profondes et un volume puissant maximum . De plus, ils offrent une clarté impeccable lors des appels, assurant une expérience audio riche et immersive.

Les des lunettes Ray-Ban Stories vous permettent de profiter de vos chansons avec des basses profondes et un . De plus, ils offrent une lors des appels, assurant une expérience audio riche et immersive. Des appels vidéo immersifs. Il est possible ainsi donc de passer des appels vidéo immersifs via WhatsApp ou Facebook Messenger . Vous pourrez également facilement basculer entre l’appareil photo de votre téléphone pour des conversations en face à face. Ou tout simplement double-cliquer sur votre monture pour partager instantanément votre point de vue.

Il est possible ainsi donc de . Vous pourrez également facilement basculer entre l’appareil photo de votre téléphone pour des conversations en face à face. Ou tout simplement double-cliquer sur votre monture pour partager instantanément votre point de vue. Contrôle vocal. Il est possible d’utiliser la commande vocale pour rester connecté tout en gardant les mains libres. Aussi bien que ce soit pour appelez, envoyez des messages, capturez du contenu et gérez vos médias sans sortir votre téléphone.

Il est possible d’utiliser la pour rester connecté tout en gardant les mains libres. Aussi bien que ce soit pour appelez, envoyez des messages, capturez du contenu et gérez vos médias sans sortir votre téléphone. Contrôle tactile. Il sera facile d’activer la musique, l’appareil photo ou même se connecter avec ses proches grâce au pavé tactile ultra réactif et au bouton de capture .

Il sera facile d’activer la musique, l’appareil photo ou même se connecter avec ses proches grâce au . Une autonomie et un étui de chargement. Elle dispose d’une autonomie de quatre heures . Et il est possible de les recharger jusqu’à huit fois avec l’étui de chargement . Vous permettant de rester concentré sur votre journée sans interruptions.

Elle dispose d’une . Et il est possible de les . Vous permettant de rester concentré sur votre journée sans interruptions. Meta View vous permet de maximiser l’utilisation de vos lunettes. Vous pouvez appairer plusieurs paires à votre téléphone. Mais aussi découvrir de nouvelles fonctionnalités grâce à un onglet Accueil dédié, et partager votre contenu facilement avec vos amis.

VOIR AUSSI : Espace Comptes Meta : gestion facile de Facebook et Instagram

Les Ray-Ban Meta : Retour en force en 2024

En 2020, les Ray-Ban Meta ont suscité des critiques pour leurs défauts techniques et leurs fonctionnalités limitées. En 2023, Meta surprend en relançant sa collaboration avec Ray-Ban. Les nouvelles Meta Ray-Ban surpassent les attentes avec un design minimaliste, une qualité photo/vidéo améliorée et l’intégration de l’IA générative. Elles peuvent désormais répondre à des questions simples comme identifier des plantes grâce à leur caméra et à leur capacité d’analyse.

Évolution des Lunettes Ray-Ban : Supernova en Action

Les futures lunettes connectées, surnommées « Supernova » dans le projet, sont en préparation sous le nom commercial présumé Ray-Ban Stories 2. Une image partagée par NyaVR sur Threads donne un premier aperçu de leur design, avec un boîtier de chargement amélioré et élégant. En outre, des indices trouvés dans le code de l’application Facebook View suggèrent que celle-ci pourrait être rebaptisée Meta View. Suivant ainsi la stratégie de rébranding de Meta pour ses produits VR.

NyaVR souligne également les avancées attendues en matière d’intelligence artificielle. Avec un assistant IA amélioréaccessible via les commandes vocales « Hey Meta ». Les nouvelles fonctionnalités incluront la capacité de diffuser des vidéos en direct sur Facebook. Une innovation notable par rapport aux modèles précédents qui limitaient cette fonction pour préserver l’autonomie.

En conclusion,

Les lunettes Ray-Ban Meta marquent un tournant majeur, dépassant les attentes initiales et confirmant leur succès croissant. Meta se positionne résolument vers l’avenir avec la réalité augmentée et l’intelligence artificielle. Visant ainsi à renforcer sa division hardware et à anticiper les évolutions futures, tout en préparant le terrain pour d’éventuelles avancées dans la réalité virtuelle.

Bonus vidéo :

FAQ – Informations utiles :

Comment fonctionnent les lunettes Ray-Ban Meta ? Pour utiliser les lunettes Ray-Ban Meta, appairez-les avec l’application Meta View sur votre smartphone. Téléchargez l’application depuis l’App Store ou Google Play, puis connectez-vous avec votre compte Meta. Comment fonctionne l’assistant IA des lunettes Meta ? Grâce à l’IA, il interprète ce que vous voyez et demandez. Il décrit les objets, traduit le texte en temps réel et offre des informations contextuelles, enrichissant chaque moment d’apprentissage. Comment recharger mes lunettes Ray-Ban Meta ? Pour recharger vos lunettes, placez-les simplement dans l’étui dédié en insérant le pont du nez. C’est la méthode recommandée pour assurer une recharge efficace. Assurez-vous que l’étui est connecté à une source d’alimentation.