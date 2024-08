Depuis des années, Apple envisageait de lancer une Apple Watch équipée d’un écran micro-LED. Cette technologie promet une luminosité accrue, une meilleure efficacité énergétique et une durabilité supérieure à l’OLED. Malheureusement, la firme californienne abandonne le projet au début 2024 comme le rapporte The Elec, un site coréen. Cette décision a eu des répercussions significatives pour les fournisseurs impliqués, dont LG Display. On vient d’apprendre que ce dernier demande même une compensation pour les investissements réalisés en prévision de ce contrat.

LG aurait déjà fait des investissements conséquents dans le projet avorté

Contrairement à l’OLED, la technologie micro-LED offre non seulement une meilleure qualité d’affichage, mais aussi une excellente efficacité énergétique. Selon plusieurs rapports, Apple a finalement décidé de renoncer à ce projet en début d’année 2024. Et pourquoi ce revirement soudain ? Les coûts de production se sont avérés trop élevés. Il paraît aussi que la fabrication demeure trop complexe pour une production à grande échelle. Ce changement de cap a pris de court plusieurs fournisseurs, dont LG Display, qui avaient déjà investi massivement dans le projet.

Le géant coréen devait produire des composants clés, dont les backplanes qui sont essentiels pour le bon fonctionnement des écrans micro-LED. Pour cela, il a investi plus de 1,5 million de dollars afin de mobiliser des ressources considérables. Dans la monnaie coréenne, on parle des dizaines de milliards de wons. Cette somme a servi pour déplacer des équipements et sécuriser des espaces de production. Elle lui a aussi permis de recruter une équipe spécialisée pour mener à bien et à temps ce projet ambitieux. Malheureusement, l’annulation du projet a laissé tous ces investissements sans retour.

Un accord à l’amiable entre LG et Apple ?

Face à cette situation, LG Display se retrouve avec des coûts importants sans retour sur investissement. The Elec rapporte que l’entreprise cherche maintenant à obtenir une compensation de la part d’Apple. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale, étant donné l’absence de commande officielle, les deux géants pourraient trouver un terrain d’entente.

Une solution envisageable serait que la marque à la pomme paie un surplus sur les futurs écrans OLED destinés aux iPhone et iPad. Cette approche permettrait de maintenir une relation commerciale saine entre les deux entreprises.

Précisons que l’impact de cette décision ne se limite pas à LG. D’autres fournisseurs, comme AMS Osram, ont également été affectés par l’annulation du projet micro-LED.