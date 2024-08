Alors qu’on attend avec impatience la sortie imminente de la série iPhone 16, l’iPhone SE 4 fait déjà parler de lui. Ce nouveau modèle, prévu pour 2025, pourrait bien être le smartphone le plus intrigant de la marque à la pomme. Offrant des fonctionnalités avancées à un prix abordable, il risque même de faire de l’ombre aux iPhone plus chers. Alors, pourquoi tant d’enthousiasme ? Découvrez-le par vous-même grâce aux informations que l’on sait déjà à son sujet.

Des performances dignes des modèles haut de gamme

Là où l’iPhone SE 3 de 2022 conservaient un design daté, la quatrième génération d’iPhone SE embrasse pleinement la modernité. D’après les révélations de Mark Gurman, son design s’inspire directement de l’iPhone 14. Le journaliste de Bloomberg évoque un écran OLED bord à bord de 6,06 pouces. Cela représente un net progrès par rapport aux écrans LCD des modèles précédents. L’encoche, qui est désormais familière aux iPhone récents, fait son apparition en haut de l’écran. Elle abrite le système Face ID, signant la fin du bouton Home et du capteur d’empreintes.

En matière de performances, l’iPhone SE 4 embarquerait une puce capable de faire tourner Apple Intelligence. Comme on le sait déjà, cette suite d’outils IA de la marque accompagnera le système d’exploitation iOS 18. D’après Mark Gurman, ce système exige un minimum de 8 Go de RAM et une puce de dernière génération. Contrairement aux précédents iPhone SE qui utilisaient de vieux composants, cette quatrième itération semble être conçue pour tirer parti des technologies les plus récentes.

Il paraît que le port Lightning tire sa révérence au profit de l’USB-C, tout comme sur l’iPhone 15. L’appareil photo, bien que toujours unique, passerait à 48 MP. On murmure même l’arrivée du bouton d’action, qui est jusqu’ici réservé aux modèles Pro.

VOIR AUSSI : Pourquoi les fonctionnalités d’IA ne seront-elles pas présentes au lancement d’iPhone 16 ?

Un lancement attendu au premier trimestre 2025

En ce qui concerne la date de sortie, Mark Gurman pointe vers un lancement au début de l’année 2025. Cette période suit la tradition d’Apple de lancer ses modèles SE six mois après ses iPhone principaux. La marque à la pomme veut surtout éviter de cannibaliser les ventes de ses modèles haut de gamme. Certaines rumeurs tablent sur une production de masse qui débuterait dès octobre 2024.

Question prix, l’informateur estime qu’on restera dans les eaux du SE actuel, soit aux alentours de 500 euros. Un tarif qui ferait de l’iPhone SE 4 une alternative très séduisante aux modèles haut de gamme.